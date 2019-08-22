Хуситы нанесли ракетный удар по штабу саудовской армии в Джизане

Хуситы нанесли ракетный удар по оперативному штабу саудовской армии в провинции Джизан на юго-западе Саудовской Аравии. Такую информацию распространил подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира", ссылаясь на представителя вооруженных сил.

Отмечается, что штаб поразила баллистическая ракета средней дальности. Есть убитые и раненые. Однако власти Саудовской Аравии пока не прокомментировали эти сообщения, пишет РИА Новости.

В минувшую субботу хуситы с помощью начиненных взрывчаткой дронов атаковали нефтяное месторождение Шейба на востоке Саудовской Аравии. Пострадал газовый завод. В ответ международная коалиция нанесла удары по позициям мятежников. Были уничтожены несколько командных пунктов.

Напомним, противостояние между силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и шиитскими мятежниками продолжается уже пять лет. В марте 2015 года к борьбе подключилась возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.