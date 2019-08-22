Новости

Крокодил Фиделя Кастро укусил шведского пенсионера в зоопарке 02:14
В США после массовых расстрелов задержаны 27 человек 02:00
Небольшой самолет сгорел во время взлета в Калифорнии 01:59
Не менее 35 пассажиров рейса в Мадрид пострадали при турбулентности 01:45
ВВС Израиля нанесли удар по целям ХАМАС в ответ на запуск ракеты 01:28
Toyota Land Cruiser могут заменить на Lexus 01:28
Дуэйн Джонсон признан самым высокооплачиваемым актером мира 01:17
Хуситы нанесли ракетный удар по штабу саудовской армии в Джизане 00:57
США пообещали пять миллионов долларов за помощь в поимке главарей ДАИШ 00:40
Фанаты "Олимпиакоса" избили телепродюсера из РФ перед игрой с "Краснодаром" 00:35
Ниинисте угостил Путина рыбой и ягодами 00:13
МВД выпустило видеоролик ко Дню Государственного флага России 00:12
В Нижегородской области нашли пропавшую пятилетнюю девочку 00:05
В Донбассе группа украинских силовиков подорвалась на собственных минах 21.08.2019
Израильские военные по ошибке обстреляли гражданский БПЛА 21.08.2019
"Жесткий" Brexit может дорого стоить британским пациентам 21.08.2019
Трамп пообещал вернуть в страны Европы захваченных в Сирии боевиков 21.08.2019
Иностранные лекарства для тяжелобольных смогут ввозить через госзакупки 21.08.2019
Власти Москвы объяснили частую замену асфальта на столичных дорогах 21.08.2019
В Афганистане погибли двое американских военных 21.08.2019
Новый Hyundai Tucson выехал на тесты 21.08.2019
Федосеевой-Шукшиной стало плохо во время отдыха в Болгарии 21.08.2019
С 1 сентября в Подмосковье появятся новые платежки за ЖКХ 21.08.2019
Бойцы Росгвардии нашли в Азове фрагменты шерстистого мамонта 21.08.2019
Трамп: США, вероятно, заключат торговую сделку с Китаем 21.08.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких двигателях полетят новые российские самолеты
На каких двигателях полетят новые российские самолеты
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
22.08.2019 00:57
Рубрика: В мире

Хуситы нанесли ракетный удар по штабу саудовской армии в Джизане

Хуситы нанесли ракетный удар по оперативному штабу саудовской армии в провинции Джизан на юго-западе Саудовской Аравии. Такую информацию распространил подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира", ссылаясь на представителя вооруженных сил.

Хуситы сообщили о сбитом в Йемене американском беспилотнике

Отмечается, что штаб поразила баллистическая ракета средней дальности. Есть убитые и раненые. Однако власти Саудовской Аравии пока не прокомментировали эти сообщения, пишет РИА Новости.

В минувшую субботу хуситы с помощью начиненных взрывчаткой дронов атаковали нефтяное месторождение Шейба на востоке Саудовской Аравии. Пострадал газовый завод. В ответ международная коалиция нанесла удары по позициям мятежников. Были уничтожены несколько командных пунктов.

Напомним, противостояние между силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и шиитскими мятежниками продолжается уже пять лет. В марте 2015 года к борьбе подключилась возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.

В мире Ближний Восток Йемен В мире Ближний Восток Саудовская Аравия Операция коалиции Саудовской Аравии в Йемене
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Шойгу рассказал о мерах по усилению обороны на западе России
В Нижегородской области нашли пропавшую пятилетнюю девочку
МВД выпустило видеоролик ко Дню Государственного флага России
Росстат рассказал, на какие продукты снизились цены
Суд отказался выпустить украинских моряков из СИЗО "Лефортово"