"Яндекс.Музыка" назвал популярные песни в городах-миллионниках

Новости

В польской сети супермаркетов ввели "тихий час" для людей с аутизмом 17:54
В Приморье началась операция по выпуску последней группы косаток 17:48
У жителя Подмосковья за неоплату услуг ЖКХ отобрали машину 17:47
Путин и Макрон обсуждали контакты по обмену удерживаемыми лицами с Украиной 17:43
В Ульяновске госпитализировали еще одну отравившуюся маслом женщину 17:33
В зоопарке Сочи впервые родился белый кенгуренок 17:32
Площадь пожара в Петербурге увеличилась до 4000 квадратных метров 17:24
В МВД Петербурга опровергли увольнение 340 сотрудников 17:24
В Кремле назвали допустимыми иски за ущерб от митингов 17:19
В Праге осквернили памятник маршалу Коневу 17:18
Огромный флаг России развернули на самой высокой точке Ижевска 17:17
Песков назвал предложение Трампа по Гренландии международным шоппингом 17:02
Названы самые выгодные для зарубежных вылетов города России 17:00
Сербскому актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину 17:00
Телеканал "МИР" запустит два новых проекта 16:49
В Москве покажут лучшие короткометражки последнего Каннского фестиваля 16:40
Рекордсмену мира в беге на 60 метров грозит дисквалификация 16:39
Микропластик в питьевой воде пока не представляет опасности для здоровья 16:37
На Ставрополье ЧОПовца заподозрили в гибели мужчины 16:34
В Петербурге поставят рекорд по исполнению гимна России 16:33
На Кубани мать посаженного на цепь ребенка подала иск в суд 16:27
СК и МАК завершили работу на месте аварийной посадки А321 16:22
"Россия - страна возможностей" запустит конкурс для молодых ученых 16:20
Зе Луиш вернулся в "Спартак" 16:04
Фанаты Человека-паука намерены "штурмовать" офисы Sony Pictures 16:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Герои российского флага: штурман экипажа самолета Владимир Гасоян
Герои российского флага: штурман экипажа самолета Владимир Гасоян
22.08.2019 16:25
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Яндекс.Музыка" назвал популярные песни в городах-миллионниках

Текст: Мария Воронова
Популярный сервис "Яндекс.Музыка" создал подборку плейлистов, в которые вошли композиции, собравшие наибольшее количество прослушиваний крупнейших городах России. Эти подборки доступны в разделах "Новое", "Популярное" или "В тренде".

"Они (плейлисты - прим. ред.) сформировались из наиболее популярных треков этого лета и содержат 50 композиций", - говорится в пресс-релизе компании. Сообщается, что подборки песен, оригинально оформленные для каждого региона, будут обновлять каждый месяц, а музыкальные итоги подводить каждый сезон.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фадеев официально запретил Наргиз исполнять его хиты

Согласно данным "Яндекс.Музыки", самой популярной композицией этого лета стала песня юной американской исполнительницы Билли Айлиш Bad guy. Она вырвалась в лидеры плейлистов сразу в нескольких городах-миллионниках: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Перми, Уфе и Челябинске. Трек "Грустный дэнс", записанный дуэтом Artik & Asti совместно с Артемом Качером, возглавил списки в Тюмени, Краснодаре, Воронеже, Красноярске и Омске. В Волгограде и Саратове пользователям сервиса больше всего по душе пришлась песня Артура Пирожкова "Зацепила". Для жителей Ростова-на-Дону и Екатеринбурга первой в Топе стала композиция певицы Zivert "Life - в кайф", а для самарцев - песня "Девочка-война" дуэта HammAli & Navai.

Однако в составленные "Яндекс.Музыкой" подборки вошли не только композиции, штурмующие вершины хит-парадов этим летом, но и нестареющая классика. Например, в московском плейлисте наравне с громкими новинками стоит трек группы Linkin Park Numb, выпущенный в 2003 году в альбоме Meteora, или песня "Выхода нет" Сплина.

Культура Музыка Компании Информационные технологии Яндекс Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Пермский край ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург ПФО Татарстан Казань СФО Новосибирская область Новосибирск ПФО Нижегородская область Нижний Новгород РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

22 августа - День Государственного флага России
22 августа - День Государственного флага России
Путин дал поручения по жилью для молодых ученых-преподавателей
Песков назвал предложение Трампа по Гренландии международным шоппингом
Метрополитен подал иск к участникам незаконных митингов
Захарова прокомментировала слова Зеленского о возвращении РФ в G8