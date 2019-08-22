"Яндекс.Музыка" назвал популярные песни в городах-миллионниках

Популярный сервис "Яндекс.Музыка" создал подборку плейлистов, в которые вошли композиции, собравшие наибольшее количество прослушиваний крупнейших городах России. Эти подборки доступны в разделах "Новое", "Популярное" или "В тренде".

"Они (плейлисты - прим. ред.) сформировались из наиболее популярных треков этого лета и содержат 50 композиций", - говорится в пресс-релизе компании. Сообщается, что подборки песен, оригинально оформленные для каждого региона, будут обновлять каждый месяц, а музыкальные итоги подводить каждый сезон.

Согласно данным "Яндекс.Музыки", самой популярной композицией этого лета стала песня юной американской исполнительницы Билли Айлиш Bad guy. Она вырвалась в лидеры плейлистов сразу в нескольких городах-миллионниках: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Перми, Уфе и Челябинске. Трек "Грустный дэнс", записанный дуэтом Artik & Asti совместно с Артемом Качером, возглавил списки в Тюмени, Краснодаре, Воронеже, Красноярске и Омске. В Волгограде и Саратове пользователям сервиса больше всего по душе пришлась песня Артура Пирожкова "Зацепила". Для жителей Ростова-на-Дону и Екатеринбурга первой в Топе стала композиция певицы Zivert "Life - в кайф", а для самарцев - песня "Девочка-война" дуэта HammAli & Navai.

Однако в составленные "Яндекс.Музыкой" подборки вошли не только композиции, штурмующие вершины хит-парадов этим летом, но и нестареющая классика. Например, в московском плейлисте наравне с громкими новинками стоит трек группы Linkin Park Numb, выпущенный в 2003 году в альбоме Meteora, или песня "Выхода нет" Сплина.