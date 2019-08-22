Израиль второй раз за ночь атаковал объекты ХАМАС в Газе

Израильские истребители второй раз за ночь нанесли удары по военным целям ХАМАС в секторе Газа. Как и в первый раз, эта атака стала ответом на запуск ракеты по территории Израиля.

Такую информацию распространила пресс-служба израильской армии. "Некоторое время назад истребители поразили в ответ ряд дополнительных военных целей в северной части сектора Газа", - цитирует ТАСС заявление военных.

Напомним, чуть ранее ночью в четверг ВВС Израиля поразили ряд военных целей в морском лагере ХАМАС в ответ на запуск ракеты, осуществленный в среду вечером. О пострадавших и разрушениях информации нет.