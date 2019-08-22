Клинцевич назвал абсурдом заявление главы Пентагона по ДСНВ

Заявление главы Пентагона Марка Эспера об условиях продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) абсурдно, поскольку означает одностороннее разоружение России.

Такое мнение высказал журналистам член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя слова Эспера о том, что для продления ДСНВ необходимо включить в него все новые российские вооружения.

"США продолжают сеять неопределенность относительно перспектив продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Предложения главы Пентагона Марка Эспера, которые, по сути, сводятся к одностороннему разоружению России, просто абсурдны", - заявил Франц Клинцевич.

Вместо проработки специалистами двух стран тех или иных моментов, вызывающих разногласия, поиска компромиссов, как это было при заключении договора, "американская сторона занимается сегодня какими-то показательными выступлениями, напоминающими шоу", отметил сенатор.

"Существуют серьезные опасения, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений может ожидать судьба ДРСМД", - считает он.

"Таким образом, США последовательно рушат основные опоры мировой безопасности, которые возводились в течение многих лет", - заключил Франц Клинцевич.