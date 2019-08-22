КНДР: Действия США и Южной Кореи не способствуют мирному диалогу

Северная Корея не заинтересована в диалоге, который сопровождается военными угрозами. Такое заявление министерства иностранных дел КНДР распространило в четверг Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Сейчас мы видим опасные действия, которые могут спровоцировать новую холодную войну на Корейском полуострове и в регионе", - говорится в документе. В качестве таких действий северокорейские дипломаты назвали приобретение Сеулом американских истребителей F-35A, а также совместные с США военные учения, пишет ТАСС

Пхеньян неоднократно заявлял, что американо-южнокорейские учения и поставки вооружений наносят ущерб миру на Корейском полуострове и препятствуют развитию диалога, отметили в МИД.

В среду ВВС Южной Кореи получили от США еще два многофункциональных истребителя F-35A. Сейчас у Сеула шесть таких самолетов, а к концу года будет 10. В ответ КНДР за последний месяц провела шесть запусков ракет малой дальности. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подчеркивал, что это ответные меры на провокации Вашингтона и Сеула.