Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением США и Южной Корее

Пуски северокорейских ракет, состоявшиеся шестого августа, стали предупреждением Вашингтону и Сеулу в ответ на их совместные военные учения, которые начались в понедельник. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Такую информацию распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), подчеркнув, что демонстрационный запуск прошел удовлетворительно. "Указанное действие стало адекватным предупреждение совместным военным учениям, которые сейчас проводят власти США и Южной Кореи", - цитирует РИА Новости сообщение ЦТАК .

Об очередных ракетных испытаниях Северной Кореи, стало известно во вторник. Комитет начальников штабов Республики Корея утверждает, что КНДР запустила баллистические ракеты малой дальности. Они были выпущены с восточного побережья провинции Хванхэ-Намдо с промежутком в 12 минут и пролетели около 450 км, упав в Японское море.

Ракетные пуски КНДР прокомментировал министр обороны Японии Такэси Ивая. По его мнению, эти испытания являются серьезной угрозой для безопасности Японии.