СМИ: КНДР испытала новые тактические управляемые ракеты

КНДР осуществила шестого августа запуск новых тактических управляемых ракет. Такую информацию распространило агентство Yonhap, ссылаясь на государственные СМИ Северной Кореи. Отмечается, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын лично руководил очередными пусками.

Напомним, во вторник Комитет начальников штабов Республики Корея сообщил, что в ночь на шестое августа Северная Корея провела испытания баллистических ракет малой дальности. Они были выпущены с восточного побережья провинции Хванхэ-Намдо с промежутком в 12 минут и пролетели около 450 км, упав в Японское море. Максимальная высота полета составила 37 км, а скорость - 6,9 числа Маха, пишет ТАСС.

Южнокорейская и американская разведка полагают, что эти ракеты малой дальности имеют схожие аэродинамические характеристики с теми, которые были испытаны КНДР 25 июля. Военные двух стран продолжают анализ данных, чтобы точно установить тип северокорейских ракет.