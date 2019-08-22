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Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус

Новости
    22.08.2019, 11:08
Текст:   Олег Усков

Еще раз официально: певица и актриса Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт все-таки разводятся. Причем, как выясняется, по инициативе Лиама.

Согласно информации TMZ, австралийский актер подал документы на расторжение брака, в качестве причин "дежурно" назвав "неразрешимые противоречия".

Неделей ранее в СМИ прошла новость, что Сайрус не хотела расставания и предпочла бы просто взять паузу, но актер непреклонен.

По мнению аналитиков, с "материальной" точки зрения развод пройдет быстро и без скандалов: пара поженилась в декабре прошлого года и не успела нажить детей и совместного имущества.

Фото: Михаил Фомичев/ ТАСС
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Лишь общих домашних животных. Опеку над которыми распределят уж как-нибудь.

От углубленных комментариев ситуации Лиам сразу отказался, в то время как колонки сплетен в зарубежной профильной прессе намекают на нездоровые пристрастия Сайрус, от которых Хемсворт устал. И теперь, уточнил порталу источник, "покончил со всем этим и просто хочет двигаться дальше".

Перед этим сообщалось, что Майли сняла клип в Киеве.

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