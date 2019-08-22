Мамаев не оплатил налог на 434 тысячи рублей

Находящийся в колонии по делу о драке футболист Павел Мамаев не оплатил налоги на общую сумму 434 тысячи рублей. Соответствующие данные опубликованы на сайте Федеральной службы судебных приставов.

27 мая 2019 года судебные приставы начали исполнительное производство в отношении футболиста.

Павел Мамаев в настоящее время отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области по делу о драке в центре Москвы с участием футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого. Мамаев по решению суда получил наказание в виде 1 года и 5 месяцев.

6 сентября Алексеевский суд Белгородской области рассмотрит ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении.