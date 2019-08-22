Медведев осмотрел площадку для проведения WorldSkills

Главу правительства провели непосредственно по соревновательным зонам. На примере площадки для фрезерных работ на программируемых станках ему объяснили, что именно порой требуется от мастеров. Им дают обычную болванку и чертеж некоторой детали, которая должна получиться на выходе. Самые первые и простые детали делали единицы, рассказали организаторы. Постепенно задания усложняются, но и процент тех, кому они даются, растет. Продемонстрировали Медведеву станки, на которых соревнуются участники, и сложнейшие элементы, выполняемые на них.

Здесь же премьер встретился с членами сборной России. Он напомнил, что в нашей стране движение WorldSkills зародилось совсем недавно. "Казалось, что мы только-только делаем какие-то первые шаги, но результаты, которые были показаны вашими предшественниками, оказались абсолютно вдохновляющими", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Теперь успехи нашей страны на турнире зависят от нового состава национальной команды. "Я вам желаю успехов, удачи, максимальной концентрации, желаю преодолеть то, что всегда является врагом любого достижения, и на этих соревнованиях тоже - волнение", - заявил председатель правительства. На память у сборной осталась совместная фотография с премьером, а ему они, в свою очередь, закрепили на пиджаке значок члена команды.

WorldSkills - турнир особенный. Здесь можно выступить только один раз. Но навыки участников, прошедших баталии с соперниками со всего мира, потом используются для подготовки новых мастеров и обучения детей. Дмитрий Медведев посетил Казанский техникум информационных технологий и связи, имеющий статус межрегионального центра компетенций. В нем работают в том числе пять международных и 14 сертифицированных экспертов WorldSkills. Здесь же тренируется российская сборная по робототехнике, уже побеждавшая на международных соревнованиях. Премьера познакомили с их классами, рассказали о других программах обучения.

Заглянул глава кабинета министров и в центр детского творчества "Видеопроизводство", в котором школьники учатся видеоискусству, снимая и монтируя собственные ролики. Естественно, что визит такого гостя тоже проходил под запись. Дети поинтересовались, чем в своем детстве занимался Дмитрий Медведев на школьных уроках труда.

Таких технологий, которые имеет современная молодежь, в его возрасте не было, заметил он. "Чтобы вы понимали - вы, наверно, себе это даже представить не можете, - когда я учился в школе, в моей школе не было ни одного компьютера, не было ни одной электронной вычислительной машины. Когда я поступал в школу, даже не было ни одного калькулятора", - рассказал он школьникам. И на уроках труда мальчики учились работать на стареньких простых станках, а девочки - шить и готовить.

- Чего я хочу вам пожелать? Хочу вам пожелать всегда идти в ногу со временем, чтобы все те навыки, все те знания, которые вы получаете в школе, а потом, когда вы дальше будете учиться, вам пригодились в жизни. Это очень важно, - сказал он на прощание.