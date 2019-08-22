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22.08.2019 14:47
Рубрика: Власть

В МИД РФ прокомментировали планы США по размещению ракет в АТР

Текст: Юрий Когалов
Планы США по разработке и развертыванию ракет средней дальности наземного базирования, а также идея развернуть ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе создают угрозу международной безопасности. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

"Происходящее ведет к нарастанию напряженности в мире... Действия США создают угрозу для международной безопасности", - отметила дипломат. В связи с этим Россия и Китай созывают сегодня заседание Совета Безопасности ООН. "Правом делать запрос на его проведение обладает любой член СБ", - подчеркнула Захарова.

Фото: Scott Howe/U.S. Defense Department via AP
Пентагон раскрыл детали запуска запрещенной ДРСМД ракеты

"Основание для российского запроса было, это серьезное основание, а именно - озвученное в США намерение относительно размещения ракет средней дальности в АТР", - добавила она.

"Мы ожидаем откровенного обмена мнениями с коллегами и высоким представителем генсекретаря ООН", - отметила дипломат.

Ранее Пентагон провел испытание крылатой ракеты наземного базирования, которая до 2 августа подпадала под действие ДРСМД. В МИД РФ обратили внимание на то, что при испытании использовалась пусковая установка Mk-41. Обычно они используются для запуска ракет-перехватчиков, но, как показали испытания, они подходят для крылатых ракет.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Выход США из договора о РСМД
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