Планы США по разработке и развертыванию ракет средней дальности наземного базирования, а также идея развернуть ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе создают угрозу международной безопасности. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Происходящее ведет к нарастанию напряженности в мире... Действия США создают угрозу для международной безопасности", - отметила дипломат. В связи с этим Россия и Китай созывают сегодня заседание Совета Безопасности ООН. "Правом делать запрос на его проведение обладает любой член СБ", - подчеркнула Захарова.

"Основание для российского запроса было, это серьезное основание, а именно - озвученное в США намерение относительно размещения ракет средней дальности в АТР", - добавила она.

"Мы ожидаем откровенного обмена мнениями с коллегами и высоким представителем генсекретаря ООН", - отметила дипломат.

Ранее Пентагон провел испытание крылатой ракеты наземного базирования, которая до 2 августа подпадала под действие ДРСМД. В МИД РФ обратили внимание на то, что при испытании использовалась пусковая установка Mk-41. Обычно они используются для запуска ракет-перехватчиков, но, как показали испытания, они подходят для крылатых ракет.