Михаил Плетнев выступил на новом фестивале классической музыки

Юрмала ассоциируется для многих с морем, фестивалями эстрадной песни, юмора, выездными сессиями КВН, но совсем не с академическим искусством. В этом году ситуацию решили поменять и пригласили мировых звезд классической музыки разных поколений и жанров. Афишу фестиваля "Рига - Юрмала" его организаторы составили из двадцати концертов, плотно распределенных по четырем уик-эндам с середины июля до конца августа.

Новый художественный руководитель фестиваля Мартин Энгстрем, известный прежде всего как интендант знаменитого фестиваля в Вербье (где сохранил свои позиции), сделал все возможное, чтобы в Юрмалу, сменяя друг друга, прилетели дирижеры Сусанна Мялкки с симфоническим оркестром Баварского радио, Зубин Мета с Израильским филармоническим оркестром, Джанандреа Нозеда с Лондонским симфоническим оркестром. Приехали музыканты с именами самого первого ряда. При звездности участников фестиваля уровень цен на билеты казался терпимым: от 10 до 75 евро.

Михаил Плетнев и Российский национальный оркестр представили на фестивале "Рига - Юрмала" в концертном зале "Дзинтари" с французско-русской симфонической программой музыки Сен-Санса, Бизе и Прокофьева. Желающих попасть на их концерт было немало, многие спрашивали лишние билетики. Но выступления в главном зале "Дзинтари" на открытом воздухе, расположенном хоть и под прочной постоянной крышей с подогревом, однако напрочь лишенным душных стен, тем и хороши, что слушать их могло значительно большее количество заинтересованных. Начав с сюиты из музыки Бизе к пьесе Доде "Арлезианка" в собственной аранжировке, он продолжил ля-минорным виолончельным концертом Сен-Санса, в котором солировал Миша Майский, а завершил большой сюитой из балета "Ромео и Джульетта" Прокофьева, напомнив о том, как бывает хрупка, беззащитна и трагична любовь двух представителей враждующих кланов.

А Ольга Перетятько вместе с пианистом Маттиасом Самуилом привезла программу своих любимых арий из опер, в которых выступала на европейских сценах в последние годы - "Анны Болейн" Доницетти, "Сказок Гофмана" Оффенбаха, "Вильгельма Телля" Россини, лишь на бис исполнив знаменитую каватину Розины из "Севильского цирюльника", напомнив о том, что в ней "музыка и слова народные".

Одной из кульминаций первой половины фестиваля стал сольный концерт 37-летнего немецкого баритона Беньямина Аппля, последнего ученика Дитриха Фишера-Дискау. Обладатель голливудской внешности и утонченной, подлинно камерной исполнительской манеры, напомнившей не только его учителя, но и Вальтрауда Майер и Иэна Бостриджа, Аппль в сопровождении Симона Леппера представил эксклюзивную программу Heimat ("Родина").

Блоки песен Брамса, Шуберта, Грига, Регера, Пуленка, Воан-Уильямса, Уорлока, он объединил в главы увлекательного интеллектуально-биографического путешествия по изучению феномена родины, выступив еще и превосходным конферансье. Чем еще раз подтвердил истину о том, что если человек талантлив, то во всем.