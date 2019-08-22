Михаил Плетнев выступил на новом фестивале классической музыки

Новости

Россиянам рекомендовано избегать мест проведения акций в Гонконге 20:37
В Кремле подтвердили подготовку саммита по Сирии в Анкаре 20:33
Захарова не раскрыла информацию об обмене граждан между РФ и Украиной 20:31
Посольство РФ в США осудило попытки фальсификации истории в СМИ 20:23
В Курской области шесть человек пострадали в ДТП 20:22
Макей и Рапота обсудили взаимодействие в Союзном государстве 20:18
Режиссер Марк Захаров пошел на поправку 20:07
В кинотеатре "Иллюзион" пройдут бесплатные киномарафоны 20:05
Памфилова: Процедуру сбора подписей надо упрощать 19:57
Мария Захарова станцевала лезгинку 19:47
Стала известна дата прощания и похорон актрисы Александры Назаровой 19:44
В Петербурге локализовали крупный пожар на складе свечей 19:39
В Ростове гости устроили стрельбу на свадьбе 19:37
Главными площадками "PROлето" 31 августа станут ВДНХ и проспект Сахарова 19:18
Состояние "Титаника" за последние годы сильно ухудшилось 19:15
Петербургские врачи рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки 19:13
Суд избрал меру пресечения троим полицейским по делу об изнасиловании 19:11
В "ЕР" предлагают упростить регистрацию лекарств для тяжелобольных детей 19:04
Эксперт: Долг по ипотеке в 7 триллионов рублей некритичен 19:00
Военные Южной Кореи передумали ликвидировать руководство КНДР 18:53
Песков не исключил умышленного "накала" по ЧП в Архангельской области 18:49
Два человека пострадали при пожаре на складе в Петербурге 18:46
Девять станций на "красной" ветке метро откроют в четверг 18:44
В Петербурге пройдет предпремьерный показ новой картины "Ленфильма" 18:39
Вышел трейлер ремейка советской комедии с Раневской "Подкидыш" 18:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Герои российского флага: контр-адмирал Илья Козлов
Герои российского флага: контр-адмирал Илья Козлов
22.08.2019 19:33
Рубрика: Культура

Между Монтекки и Капулетти

Михаил Плетнев выступил на новом фестивале классической музыки
Текст: Владимир Дудин
Российская газета - Федеральный выпуск № 187(7945)
Юрмала ассоциируется для многих с морем, фестивалями эстрадной песни, юмора, выездными сессиями КВН, но совсем не с академическим искусством. В этом году ситуацию решили поменять и пригласили мировых звезд классической музыки разных поколений и жанров. Афишу фестиваля "Рига - Юрмала" его организаторы составили из двадцати концертов, плотно распределенных по четырем уик-эндам с середины июля до конца августа.
Миша Майский (слева) и Михаил Плетнев были рады новой встрече. Фото: Пресс-служба фестиваля Миша Майский (слева) и Михаил Плетнев были рады новой встрече. Фото: Пресс-служба фестиваля
Миша Майский (слева) и Михаил Плетнев были рады новой встрече. Фото: Пресс-служба фестиваля

Новый художественный руководитель фестиваля Мартин Энгстрем, известный прежде всего как интендант знаменитого фестиваля в Вербье (где сохранил свои позиции), сделал все возможное, чтобы в Юрмалу, сменяя друг друга, прилетели дирижеры Сусанна Мялкки с симфоническим оркестром Баварского радио, Зубин Мета с Израильским филармоническим оркестром, Джанандреа Нозеда с Лондонским симфоническим оркестром. Приехали музыканты с именами самого первого ряда. При звездности участников фестиваля уровень цен на билеты казался терпимым: от 10 до 75 евро.

На Псковщине канадский хор впервые исполнил Реквием Осипа Козловского
В Петербурге поставят рекорд по исполнению гимна России

Михаил Плетнев и Российский национальный оркестр представили на фестивале "Рига - Юрмала" в концертном зале "Дзинтари" с французско-русской симфонической программой музыки Сен-Санса, Бизе и Прокофьева. Желающих попасть на их концерт было немало, многие спрашивали лишние билетики. Но выступления в главном зале "Дзинтари" на открытом воздухе, расположенном хоть и под прочной постоянной крышей с подогревом, однако напрочь лишенным душных стен, тем и хороши, что слушать их могло значительно большее количество заинтересованных. Начав с сюиты из музыки Бизе к пьесе Доде "Арлезианка" в собственной аранжировке, он продолжил ля-минорным виолончельным концертом Сен-Санса, в котором солировал Миша Майский, а завершил большой сюитой из балета "Ромео и Джульетта" Прокофьева, напомнив о том, как бывает хрупка, беззащитна и трагична любовь двух представителей враждующих кланов.

А Ольга Перетятько вместе с пианистом Маттиасом Самуилом привезла программу своих любимых арий из опер, в которых выступала на европейских сценах в последние годы - "Анны Болейн" Доницетти, "Сказок Гофмана" Оффенбаха, "Вильгельма Телля" Россини, лишь на бис исполнив знаменитую каватину Розины из "Севильского цирюльника", напомнив о том, что в ней "музыка и слова народные".

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Суворовцы сыграют классику, рок и джаз

Одной из кульминаций первой половины фестиваля стал сольный концерт 37-летнего немецкого баритона Беньямина Аппля, последнего ученика Дитриха Фишера-Дискау. Обладатель голливудской внешности и утонченной, подлинно камерной исполнительской манеры, напомнившей не только его учителя, но и Вальтрауда Майер и Иэна Бостриджа, Аппль в сопровождении Симона Леппера представил эксклюзивную программу Heimat ("Родина").

Блоки песен Брамса, Шуберта, Грига, Регера, Пуленка, Воан-Уильямса, Уорлока, он объединил в главы увлекательного интеллектуально-биографического путешествия по изучению феномена родины, выступив еще и превосходным конферансье. Чем еще раз подтвердил истину о том, что если человек талантлив, то во всем.

Культура Музыка Классика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

22 августа - День Государственного флага России
22 августа - День Государственного флага России
Путин дал поручения по жилью для молодых ученых-преподавателей
Песков назвал предложение Трампа по Гренландии международным шоппингом
Метрополитен подал иск к участникам незаконных митингов
Захарова прокомментировала слова Зеленского о возвращении РФ в G8