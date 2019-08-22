На экраны вышел фильм Бертрана Бонелло "Малышка Зомби"

Премьера фильма Бертрана Бонелло "Малышка Зомби", который выходит в российский прокат 22 августа, состоялась в этом году в программе "Двухнедельник режиссеров" Каннского кинофестиваля. И картина оказалась в ней одной из тех, на которые больше всего обратили внимание и критики, и кинематографисты, а также - простые зрители, которым удалось попасть на показ. Все оттого, что она, несомненно, передает более других дух сегодняшней Европы на примере Франции. Причем в фильме - несколько уровней, и за довольно незатейливым сюжетом выстроен сложный философский подтекст.

На Каннском кинофестивале существует так называемая квота на французское кино. И, вполне возможно, "Малышка зомби" могла бы попасть и в основной конкурс, если бы там не было картины "Отверженные" Ладжа Ли. Оба фильма схожи тем, что авторам удается в них через подростковую тематику вовлечь и взрослую аудиторию. Понятно, что в кино ходят, прежде всего, тинейджеры. Но оказывается, занять их внимание можно не только яркими "спецэффектными" фильмами, страшилками и боевиками, но и авторскими историями, рассказанными про таких, как они сами. Редко кому удается снять такое кино так, чтобы и старшее поколение вдруг смогло вернуться во времена своей молодости и понять, чем живут их дети. И Бертрану Бонелло, и Ладжу Ли это удалось. Для наглядности можно привести в пример и популярный нынче у любителей кино в Сети сериал "Эйфория": он также рассказывает историю о подростках, но так, что его запоем смотрят и взрослые, еще и советуют друг другу.

В "Отверженных" Ладжа Ли представлена история жителей восточных и африканских стран, мигрирующих во Францию, а сюжет, выстроенный в виде захватывающего полицейского боевика, позволяет раскрыть проблемы: порой коренные французы не знают, как именно себя вести с теми, кто переехал к ним на постоянное место жительства. Чья теперь это страна? Кто устанавливает в ней порядки? Как разным народам взаимодействовать друг с другом, чтобы не было опасно находиться рядом?

"Малышка зомби" говорит о том же, но тоньше и изысканнее. Мы много видели страшилок про зомби, но самый настоящий страх заключается в реальности. Фильм Бонелло нисколько не испугает - разве что самых впечатлительных, но он заставит осознать проблему, которая вызывает боязнь - насколько религия и традиции одной нации проникают в другую, и как уметь бесстрашно этим пользоваться, чтобы не разрушать других.

Сюжет, повторимся - незатейлив. В элитной женской спецшколе для тех, в чьем роду есть кавалеры Ордена Почетного Легиона, появляется новенькая, которую одноклассницы считают странной. Тем не менее, они приглашают ее вступить в тайное "братство сестер" - девушки собираются по ночам и при свечах совершают ритуалы и проводят задушевные беседы. Совершенно неясно вначале, как все это пересекается с другой линией в фильме. В ней, на Гаити, люди-зомби (для тех, кто не в теме - полуживые мертвецы) работают на плантациях и также совершают странные "колдовские" ритуалы, но посерьезнее и вовсе не на школьном уровне. С помощью специального порошка людей превращают в невнятных существ, и они, находясь в бессознательном состоянии, вкалывают с утра до ночи. Бонелло не повторяется: таких зомби, как в американских или азиатских ужастиках - здесь нет. Даже слово зомби в английском названии картины пишется по-другому: не Zombie, но Zombi. Режиссер погрузился в культуру древнего Гаити - 15 лет назад он посетил эту страну, увлекся ей, прочитал много книг, в том числе и труд антрополога и этноботаника Уэйда Дэвиса о гаитянских колдунах. И тогда еще замыслил снять фильм.

Музыка в этой картине играет большую роль. Одни ритмы и жанры перетекают в другие, при этом они так же на первый взгляд спонтанно переплетены, как и сюжет. При этом у Бонелло все продумано и под контролем. В задушевные беседы школьниц постепенно втягивается весь зрительный зал - у каждого есть что вспомнить о своих детских таинственных ночных посиделках. Постепенно - почти что тихим шепотом, чтобы не разбудить других - раскрываются причины "странностей" главной героини. Она - сирота, ее отец, мать и другие близкие погибли во время разрушительного землетрясения на Гаити, а во Франции она живет с тетей. И тетя ее - Мамбо. Слово "Мамбо" непонятно одноклассницам, которые и так с трудом верят во все рассказанное. Кто это? Колдунья, шаманка, мистическая женщина, владеющая технологиями вуду? Как бы-то ни было, ночные рассказы и странное поведение новенькой западают им в душу. И когда у одной из девушек возникают проблемы на любовной почве, она готова заплатить любые деньги и применить самый невероятный вид магии, только бы их решить.

Бертран Бонелло демонстрирует в этой картине удивительное искусство параллельного монтажа. История внучки самого известного гаитянского зомби Клавиуса Нарцисса (вы уже догадались, кто это), "соприкасается" с переселением или, можно сказать, "миграцией" духов. И то, что дух одного народа входит в другой, раскрывая сознание и новые горизонты и возможности разных наций - триумф фильма Бонелло. Ювелирная аллегория чистой воды с применением разных съемок, видеорядов и необычного саундтрека воздействует как и должно. Зритель словно сам впитывает в себя дух разных культур, и при этом все, что в нем ранее дремало, оживает. Бонелло предупреждает об опасностях, но предлагает выход, как можно их избежать. Его рецепты - любовь, свет и прощение. Не потому ли он подобрал для своего фильма невероятно красивых актрис (причем это касается не только школьниц) и актеров. По истории каждого можно снимать отдельное кино - спин-офф. Производители сериалов так бы и сделали. Но перед нами авторское кино, так что судьбы персонажей каждый из зрителей волен додумать сам.