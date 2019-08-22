Песков назвал предложение Трампа по Гренландии международным шоппингом

Желание США приобрести Гренландию в Кремле сочли международным шоппингом, при этом Москва не собирается вмешиваться в ситуацию.

"Это не наше дело, мы таким международным шопингом не занимаемся", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заметив, что вопрос связан с отношениями между США и Данией. "Если мы правильно понимаем, сейчас там определенная черная кошка пробежала. Но это не наш вопрос, мы не хотели бы вмешиваться", - добавил он.

На вопрос, не борьба за ли это за Арктику, представитель Кремля ответил так: "Россия ведет свою работу в соответствующих подразделениях ООН в плане отстаивания прав на шельф, есть определенные успехи, и эта работа продолжается абсолютно легитимно и в соответствии с международным правом".

Напомним, что президент Дональд Трамп заявил об интересе США в приобретении Гренландии, сравнив со сделкой по покупке недвижимости. Получив отказ, отложил встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.