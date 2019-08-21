Трамп отказался от покупки Гренландии

"Дания - это особенная страна с невероятными людьми, но, основываясь на комментариях премьер-министра Метте Фредериксен, что эта страна не будет заинтересована в обсуждении вопроса о покупке Гренландии, я отложу нашу встречу на следующий раз", - пояснил Трамп. Ранее Фредериксен заявила о том, что Гренландия не продается и назвала дискуссии на сей счет "абсолютного бесполезными".

В свою очередь, как отмечает Associated Press, отмена поездки застала врасплох не только правительственных чиновников Дании, но и королевскую семью. Дело в том, что Трамп и первая леди Мелания Трамп уже приняли приглашение посетить королеву Дании Маргрету II во время визита в Копенгаген 2-3 сентября. Кроме того, президент США должен был принять участие в серии двусторонних встреч и встретиться с лидерами датского бизнеса, как ранее сообщил Белый дом. Представитель главы датской монархии заявила, что данная новость стала "сюрпризом" для королевской семьи.

Трамп неоднократно поднимал вопрос о покупке Гренландии у правительства Дании, и адвокатская контора Белого дома изучала такую возможность, сообщили CNN на прошлой неделе два высокопоставленных источника в администрации США. В воскресенье сам Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке острова, сообщив журналистам, что Гренландия "дорого обходится" Дании. Датчане и жители Гренландии в ответ назвали Трампа человеком, "живущим на другой планете". "Он думает, что может просто купить Гренландию, он ведет себя как слон в посудной лавке", - сказал в интервью АР Пернилль Иверсен, владелец магазина в Копенгагене. "Это оскорбление (королевы) Маргрет", - в свою очередь заявил житель Гренландии, которая находится в арктической зоне. Ледяной покров площадью 1,7 миллиона квадратных километров покрывает 80 процентов территории острова. По оценке экспертов, таяние льда может раскрыть потенциальные запасы нефти и полезных ископаемых в Гренландии, которые, в случае успеха, могут кардинально изменить судьбу острова. Однако в гренландских водах пока не обнаружено нефти, а толщина льда означает, что разведка сырьевых ресурсов пока возможна только в ее прибрежных районах.