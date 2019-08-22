Польский ресторан отказался принимать на работу украинцев

В Польше ресторан, находящийся в городе Гдыня, разместил объявление о найме шеф-повара. В тексте оговаривалось, что на вакансию не стоит откликаться "украинцам и им подобным".

Также представитель ресторана отметил, что в заведении "рады всем клиентам, однако недолюдям - нет". Адвокат владельца ресторана Лукаш Ковальский позже заявил, что объявление выражает мнение лишь его составителя. Данный инцидент рассмотрит городская прокуратура, информирует Gazeta Wyborcza.

Уровень зарплат в стране остается на низком уровне и вынуждает ее граждан в качестве трудовых мигрантов искать работу за границей. По различным оценкам, за пределами страны работают от трех до шести миллиона украинцев, большинство из них - в России. Ранее глава украинского МИД Павел Климкин отметил, что через несколько лет половина жителей Украины сбежит за границу.