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Рубрика: В мире

Глава украинского МИД предсказал бегство из страны половины жителей

Глава украинского МИД Павел Климкин. Фото: Михаил Палинчак/ РИА Новости Глава украинского МИД Павел Климкин. Фото: Михаил Палинчак/ РИА Новости
Глава украинского МИД Павел Климкин. Фото: Михаил Палинчак/ РИА Новости

Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что через несколько лет половина жителей Украины сбежит за границу. Он отметил, что в настоящее время миллионы украинцев находятся за рубежом.

В тоже время министр заявил, что главной ценностью Украины являются люди. И процесс оттока населения он назвал "мегавызовом для страны". Однако признался порталу "Обозреватель", что в массовом отъезде украинцев в поисках работы нет ничего страшного.

Фото: Петр Сивков/ТАСС
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О проблеме массового выезда украинцев за границу в поисках заработка особенно активно заговорили после событий 2014 года. По информации министерства социальной политики Украины, каждый год только на сезонные работы за рубеж выезжает около девяти миллионов украинцев. Большинство из них едут в соседнюю Польшу, Чехию и Венгрию, соглашаясь на любую работу, которая является малооплачиваемой по меркам этих стран.

Украина потеряла огромное количество работников военно-промышленного комплекса. Речь идет как о квалифицированном персонале, так и о рабочих, которые уезжают, в том числе, в Россию и другие страны СНГ.

Только с 2013 по 2016 годы численность экономически активного населения на Украине сократилась на три миллиона. Кроме того, по оценкам экспертов, в этой стране наблюдается самая высокая в Европе кадровая текучка: в среднем за год с работы увольняется каждый пятый сотрудник.

В мире экс-СССР Украина Экономический кризис на Украине
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