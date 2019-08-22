Производство нового Toyota RAV4 стартует в России в октябре

Компания Toyota объявила о том, что завод марки в Санкт-Петербурге прекращает выпуск кроссовера Toyota RAV4 четвертого поколения и запускает производство новой генерации модели 1 октября.

Новый кроссовер дебютировал на автосалоне в Париже в сентябре 2018 года. Российский "Рафик" будет предлагаться с моторами объемом объемом 2 л (150 л. с.) и 2,5 л (200 л. с.).

Автомобили с двухлитровым мотором оснащаются вариатором с механической первой и задней передачей. Благодаря этому автомобиль динамичнее разгоняется при старте с места, а кроме того, не боится длительного движения по бездорожью "внатяг" - проблемы, характерной для обычных CVT-трансмиссий.

Новый RAV4 с двигателем 2,5 л получил восьмиступенчатый автомат с расширенным диапазоном блокировки гидротрансформатора. Дизельной версии, напомним, у кроссовера больше нет.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Со сменой поколения габариты RAV4 почти не изменились: в версии для Европы автомобиль стал на 5 мм короче (4600 мм), на 10 мм шире (1855 мм) и на те же 10 мм ниже (1650 мм). Но теперь свесы чуть короче, а колесная база прибавила 30 мм - и достигает 2690 мм.

Радикально перекроен не только экстерьер, но и интерьер, выполненный в стилистике премиальной линейки Lexus. Главная "фишка" салона - дисплей медиасистемы Entune 3.0 с диагональю 7 или 8 дюймов в зависимости от оснащения. Система поддерживает Apple CarPlay и AndroidAuto, а в России почти наверняка предложат также исполнение с Yandex-сервисами.

Напомним, RAV4 нынешней генерации можно купить в нашей стране от 1 566 000 рублей. Кроссовер остается бестселлером марки в России. В июле дилеры японской компании реализовали 3360 экземпляров RAV4 - это на 12% больше по сравнению с прошлым годом.

Toyota пообещала рассказать о комплектациях и оснащении нового RAV4 1 октября.