Путин и Макрон обсуждали контакты по обмену удерживаемыми лицами с Украиной

Контакты по обмену удерживаемыми лицами с Украиной идут, а на переговорах в Брегансоне президенты России и Франции хоть и говорили на эту тему, но не называли конкретных фамилий. Об этом рассказали в Кремле.

"Какие-то персоналии не обсуждались", - ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге на вопрос, говорили ли Владимир Путин и Эмманюэль Макрон про режиссера Сенцова и журналиста Вышинского. "Состоялся очень подробный обмен мнениями по урегулированию на юго-востоке Украины", - подчеркнул он.

"Подробно обсуждались российско-украинские отношения, в том числе упоминалась тема обмена удерживаемыми лицами", - продолжил Песков. На вопрос, есть ли по этой теме какие-то подвижки, представитель Кремля ответил: "Определенные контакты на этот счет осуществляются".