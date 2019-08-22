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22.08.2019 17:43
Рубрика: Власть

Путин и Макрон обсуждали контакты по обмену удерживаемыми лицами с Украиной

Текст: Кира Латухина

Контакты по обмену удерживаемыми лицами с Украиной идут, а на переговорах в Брегансоне президенты России и Франции хоть и говорили на эту тему, но не называли конкретных фамилий. Об этом рассказали в Кремле.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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"Какие-то персоналии не обсуждались", - ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге на вопрос, говорили ли Владимир Путин и Эмманюэль Макрон про режиссера Сенцова и журналиста Вышинского. "Состоялся очень подробный обмен мнениями по урегулированию на юго-востоке Украины", - подчеркнул он.

"Подробно обсуждались российско-украинские отношения, в том числе упоминалась тема обмена удерживаемыми лицами", - продолжил Песков. На вопрос, есть ли по этой теме какие-то подвижки, представитель Кремля ответил: "Определенные контакты на этот счет осуществляются".

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