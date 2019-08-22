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22.08.2019 23:53
Рубрика: Общество

Разрушающийся "Титаник" показали на видео

Текст: Тимур Алимов
Группа исследователей, совершившая первое за 14 лет погружение к "Титанику", опубликовала видео состояния океанского лайнера.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На кадрах отчетливо видны следы воздействия окутавшей корпус коррозии, в результате которой покоящееся на дне судно постепенно разрушается.

Ранее участники экспедиции обнародовали часть своего исследования состояния затонувшего 107 лет назад корабля.

Фото: YouTube
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Группа по изучению глубоководных районов во главе с Виктором Весково, эксперт по "Титанику" Паркс Стивенс и технические специалисты подводных управляемых аппаратов совершили 5 погружений на глубину 3810 метров в Северной Атлантике, где находятся обломки судна. Исследователям удалось получить видеосъемку корабля в высокоточном формате 4К, а также с помощью специальных погружных фотокамер осуществить фотосъемку внутри корпуса. Это позволит создать фотореалистичные 3D-модели "Титаника".

По словам участников экспедиции, наибольшее влияние на разрушение корпуса судна оказывают соль, "поедающие" металл бактерии, а также воздействие постоянно меняющихся океанских течений. Исследователи отметили, что в настоящее время почти полностью уничтожена часть корпуса, где располагались офицерские каюты, включая каюту капитана.

- Ванная комната капитана Смита, которая является объектом восхищения многих поклонников "Титаника", - ее уже нет. Рушится вся палуба, а вместе с ней и каюты. Процесс разрушения корабля будет только прогрессировать, - рассказал Паркс Стивенс.

Фото: Lost 52 Project/PRNewsfoto
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На основе полученных материалов ученые смогут провести более детальный анализ текущего состояния и оценить дальнейшие разрушения корпуса корабля, а также визуализировать гибель лайнера с использованием технологий дополненной и виртуальной реальности.

Считавшийся в начале ХХ века крупнейшим в мире пассажирский лайнер "Титаник" вышел в свой единственный рейс из английского Саутгемптона в Нью-Йорк 12 апреля 1912 года. Спустя два дня после столкновения с айсбергом в северной части Атлантического океана корабль затонул. Жертвами кораблекрушения стали почти 1,5 тысячи человек. Чуть более 700 пассажирам удалось спастись. Первая подводная экспедиция в районе трагедии была проведена в 1985 году.

Общество История Гибель "Титаника" РГ-Видео
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