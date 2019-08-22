Девять станций на "красной" ветке метро откроют в четверг

Закрытый участок Сокольнической линии метро возобновил работу на три дня раньше срока, в четверг, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Девять станций подземки на "красной" ветке от "Проспекта Вернадского" до "Коммунарки" начали работать уже в 16.00. При этом компенсационные автобусные маршруты (КМ) будут работать до конца дня. Все ограничения движения в районе закрытых станций будут сняты к 6 часов утра в пятницу.

Участок Сокольнической ветки был закрыт в связи с проведением работ по строительству Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Движение поездов было остановлено по соображениям безопасности.