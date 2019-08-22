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22.08.2019 18:44
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Девять станций на "красной" ветке метро откроют в четверг

Текст: Иван Пышечкин

Закрытый участок Сокольнической линии метро возобновил работу на три дня раньше срока, в четверг, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Девять станций подземки на "красной" ветке от "Проспекта Вернадского" до "Коммунарки" начали работать уже в 16.00. При этом компенсационные автобусные маршруты (КМ) будут работать до конца дня. Все ограничения движения в районе закрытых станций будут сняты к 6 часов утра в пятницу.

Участок Сокольнической ветки был закрыт в связи с проведением работ по строительству Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Движение поездов было остановлено по соображениям безопасности.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро
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