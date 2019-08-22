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22.08.2019 16:12
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Станцию "Давыдково" на Аминьевском шоссе откроют в 2021 году

Текст: Сергей Жуков
Станцию "Давыдково" Большой кольцевой линии столичного метро достроят до конца 2021 года. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, проинспектировав стройку.
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

По его словам, строительство новой станции большого кольца идет полным ходом. "Район достаточно сложный, здесь порядка 240 домов попало под реновацию, - отметил Собянин. - Станция метро серьезным образом улучшит дорожную ситуацию для трех прилегающих районов Москвы, в которых проживают около 380 тысяч жителей. Кроме того, она снизит нагрузку на Аминьевское шоссе и Кутузовский проспект". Работы, по словам строителей, идут с опережением графика. Готовность будущей станции оценивают на 15%. Двухпутный тоннель к "Давыдково" от соседней "Можайской" начнут прокладывать ориентировочно в декабре.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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"Давыдково" оформят в "речном" стиле. По задумке архитекторов, светлый и темный мрамор сымитирует течение реки. Достроить станцию планируют до конца 2021 года. Полностью строительство Большой кольцевой линии должны закончить в 2023 году. Длина новой ветки с 31 станцией составит 70 км. Таким образом, она может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав сегодняшнего "чемпиона" - Вторую кольцевую линию Пекинского метро (57 км).

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