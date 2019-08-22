Станцию "Давыдково" на Аминьевском шоссе откроют в 2021 году

Станцию "Давыдково" Большой кольцевой линии столичного метро достроят до конца 2021 года. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, проинспектировав стройку.

По его словам, строительство новой станции большого кольца идет полным ходом. "Район достаточно сложный, здесь порядка 240 домов попало под реновацию, - отметил Собянин. - Станция метро серьезным образом улучшит дорожную ситуацию для трех прилегающих районов Москвы, в которых проживают около 380 тысяч жителей. Кроме того, она снизит нагрузку на Аминьевское шоссе и Кутузовский проспект". Работы, по словам строителей, идут с опережением графика. Готовность будущей станции оценивают на 15%. Двухпутный тоннель к "Давыдково" от соседней "Можайской" начнут прокладывать ориентировочно в декабре.

"Давыдково" оформят в "речном" стиле. По задумке архитекторов, светлый и темный мрамор сымитирует течение реки. Достроить станцию планируют до конца 2021 года. Полностью строительство Большой кольцевой линии должны закончить в 2023 году. Длина новой ветки с 31 станцией составит 70 км. Таким образом, она может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав сегодняшнего "чемпиона" - Вторую кольцевую линию Пекинского метро (57 км).