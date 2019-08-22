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22.08.2019 15:56
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В продажу поступили карты "Тройка", посвященные коллекции Щукина

Текст: Ирина Огилько

Проездные карты "Тройка" с сюжетами на тему картин из коллекции Щукина выпустил столичный метрополитен.

Фото: Иван Беляев
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Продаются карты, так же как и обычная "Тройка", за 50 рублей, вот только купить карту из лимитированной серии можно в кассах на станциях в пределах Садового кольца. Тираж карт составил 10 тысяч экземпляров. Дизайн лимитированной серии выполнен по мотивам картин "Голубые танцовщицы" Эдгара Дега, "Пьеро и Арлекин" Поля Сезанна и "Нападение ягуара на лошадь" Анри Руссо.

К слову, специально к выставке была выпущена лимитированная серия карт лояльности "Друзья Пушкинского", где использовали дизайн фрагмента тканей с фабрики купца Сергея Щукина.

Напомним, что по данным ГМИИ им Пушкина, выставку "Щукин. Биография коллекции", уже посетили более 227 тысяч человек. В день ее посещают около 4350 человек в день. Выставка открыта до 15 сентября.

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