В продажу поступили карты "Тройка", посвященные коллекции Щукина

Проездные карты "Тройка" с сюжетами на тему картин из коллекции Щукина выпустил столичный метрополитен.

Продаются карты, так же как и обычная "Тройка", за 50 рублей, вот только купить карту из лимитированной серии можно в кассах на станциях в пределах Садового кольца. Тираж карт составил 10 тысяч экземпляров. Дизайн лимитированной серии выполнен по мотивам картин "Голубые танцовщицы" Эдгара Дега, "Пьеро и Арлекин" Поля Сезанна и "Нападение ягуара на лошадь" Анри Руссо.

К слову, специально к выставке была выпущена лимитированная серия карт лояльности "Друзья Пушкинского", где использовали дизайн фрагмента тканей с фабрики купца Сергея Щукина.

Напомним, что по данным ГМИИ им Пушкина, выставку "Щукин. Биография коллекции", уже посетили более 227 тысяч человек. В день ее посещают около 4350 человек в день. Выставка открыта до 15 сентября.