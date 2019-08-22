В столице на ремонт закроют Лефортовский тоннель

На востоке столицы с 23 по 26 августа закроется движение по Лефортовскому тоннелю. Информационный центр транспортного комплекса Москвы рекомендует водителям поискать маршруты объезда.

Как пояснили "РГ" в ведомстве, проезд закроется с 22.00 23 августа до 6.00 26 августа по внешней и внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Нижегородской эстакады до Спартаковской площади. В качестве объезда водителям рекомендуют пользоваться прилегающими улицами. В частности, ехать по Красноказарменной улице, Головинской набережной, через Проспект Мира, Садовое кольцо, шоссе Энтузиастов или другие дороги окружного значения.

В закрытом тоннеле проведут капитальный ремонт. Как рассказали "РГ" в комплексе городского хозяйства столицы, займется им ГБУ "Автомобильные дороги" . Последний раз такие работы здесь проводили летом 2016 года. За прошедшие с тех пор три года дорожное полотно при средней интенсивности потока машин в 4 тысячи автомобилей в час перестало соответствовать требованиям безопасности.

Сейчас специалистам предстоит отремонтировать люки, уложить новое асфальтобетонное покрытие на площади 36 тыс. кв. м по технологии бесшовной укладки асфальтобетонной смеси и нанести разметку. Именно из-за бесшовной технологии укладки, позволяющей сделать покрытие более прочным и износоустойчивым, тоннель и закрывается. "Дело в том, что при использования такой технологии асфальт укладывают несколько машин сразу на ширину всей дороги, - рассказали "РГ" в пресс-службе ГБУ "Автомобильные дороги". - То есть на три полосы в одну и на четыре полосы в другую сторону движения". Аналогичным способом укладывают асфальт на всех крупных автодорогах города, в частности на МКАД, Садовом кольце и вылетных магистралях. Еще одна сложность в том, что тоннель большой - его длина около 3,2 км. Поэтому, как отмечают в пресс-службе, проще и безопаснее его закрыть для машин полностью, тем более что время выбрано удачное - летние выходные дни, когда поток машин не так интенсивен.

Напомню, что Лефортовский тоннель построили в 2003 году на глубине 30 метров под одноименным парком.