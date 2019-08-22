Ущерб от наводнений в Иркутской области оценили в 35 млрд рублей

Как отмечали ранее в аппарате вице-премьера правительства Виталия Мутко, количество подтопленных жилых помещений в зоне паводков в Иркутской области составляет более 17 тысяч единиц.

В сентябре 2020 года планируется начать строительство новых защитных сооружений в Тулуне и Нижнеудинске

По поручению вице-премьера, главы Правительственной комиссии по ликвидации ЧС Виталия Мутко, в затопленных городах Тулун и Нижнеудинск начинаются проектно-изыскательские работы на строительство сооружений инженерной защиты.

Ранее Федеральное агентство водных ресурсов утвердило границы зон затопления, согласно которым значительная часть Тулуна попала в зону затопления - в ней новое строительство исключается. Вместе с тем, в этой части остаются некоторые объекты инженерной, социальной инфраструктуры, жилые дома, и в целях их защиты предусмотрено строительство сооружений на реке Ия с учетом их сохранения.

22 августа министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев прибыл в город Тулун Иркутской области.

В ходе рабочей поездки Владимир Якушев встретится с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко в штабе межведомственной оперативной группы Правительственной комиссии по ликвидации ЧС.

Посетит социальные учреждения, строительные площадки, объекты берегоукрепления, встретится с местными жителями.