В Омске впервые развернут масштабный ремонт фасадов домов так называемого "гостевого маршрута". Проект, осуществляемый на федеральные деньги, необходимо завершить к ХVI Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств, который запланировано провести в ноябре этого года.

К такому объему работ город оказался просто не готов. Местные компании не брались за подряды: одних не устроила смета, других - короткие сроки, третьих - строгие требования к качеству, жесткий контроль и гарантийные обязательства. "Но главная проблема - оплата по факту выполнения работ. То есть ремонт фасадов подрядчики должны выполнять на собственные оборотные средства. И никаких авансов-предоплат", - поясняют строители.

Иногородние подрядчики, которых удалось привлечь, начали отказываться от договоров. Власти забили тревогу, в департаменте городского хозяйства мэрии начались отставки. Портфелей лишились чиновники, курирующие проект. Исправлять ситуацию предстоит новой команде.

- Объем работ, действительно, огромный, но ситуация на контроле. Мы оперативно производим замену бригад на проблемных объектах. Дело идет. В настоящее время в работе 123 фасада, - сообщил корреспонденту "РГ" новый заместитель директора департамента городского хозяйства Николай Машков.

- Установлены леса, идет очистка фасадов и штукатурные работы, на ряде объектов подрядчики приступили к покраске. Ежедневно контролируем ход работ, которые должны полностью завершиться 30 сентября этого года, - пояснил начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского округа Борис Солодухин. - На нашей территории есть своя специфика - двух-трехэтажные дома. Это лицо старого Омска, и мы хотим сохранить их неповторимый архитектурный облик.

Горожан беспокоит вопрос, долго ли прослужат новые фасады. Прежде их хватало на год-два.

- На стены наносят декоративный слой толщиной сорок-пятьдесят миллиметров, который защищает дом от непогоды и перепада температур, - пояснила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь регионального фонда капремонта (РКФР) Ольга Крачковская. - "Шуба" не боится влаги и может прослужить до тридцати лет. Она как лакмусовая бумажка реагирует на трещины в несущих конструкциях. Поэтому у специалистов будет возможность заметить проблему и вовремя ее устранить.

- Участвовать в конкурсах на проведение работ могут компании, включенные в реестр квалифицированных подрядных организаций. Есть и черный список подрядчиков, с которыми лучше дела не иметь, - сообщила Ольга Крачковская. - К тому же введен пятилетний гарантийный срок, в течение которого строители обязаны устранять все выявленные недочеты. И это стимулирует их работать качественно.

Кстати

Всего в 2019 году в Омске предстоит отремонтировать фасады 169 домов. На эти цели из средств федерального бюджета направлено 1,1 миллиарда рублей. Кроме того, Омская область получит дополнительно миллиард рублей на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры в рамках подготовки к проведению в ХVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.