На Псковщине канадский хор впервые исполнил Реквием Осипа Козловского

Большой зал Псковской областной филармонии был забит до отказа. В исполнении Псковского симфонического оркестра и канадского хора из Монреаля прозвучали чарующие звуки масштабного и величественного "Реквиема" Осипа Козловского.

Имя этого композитора не слишком широко известно в России. А между тем полонез Козловского "Гром победы, раздавайся!" на слова Державина был неофициальным русским национальным гимном конца XVIII - начала XIX столетия. "Реквием" композитору, кстати, заказал последний польский король Станислав II, но в итоге он прозвучал на похоронах императора Александра I.

По словам художественного руководителя и главного дирижера Псковского симфонического оркестра Николая Хондзинского, музыка этого композитора - прямая наследница моцартовских гармоний, барочной стилистики. "Очень самобытная и тонкая; музыка, в которой ощущается "русская среда". Также на концерте, впервые в Пскове, прозвучали "Три русские песни" Сергея Рахманинова, которые были им закончены в 1927 году в Нью-Йорке.

Монреальский классический хор всегда отличался особым отношением к произведениям русских композиторов. В состав хора входят 85 опытных хористов. Помимо выступления в Пскове, Монреальский хор также даст концерты в Москве и Ярославле.