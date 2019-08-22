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22.08.2019 14:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Вологодчине в районе падения вертолета ввели режим ЧС

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)

Администрация Череповецкого муниципального района ввела режим ЧС на территории Судского сельского поселения, где накануне произошло крушение вертолета. Об этом сообщается на сайте муниципалитета.

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Напомним, в среду в реку Суду у деревни Сойволовской упал вертолет. По предварительной версии, он зацепился лопастью за линию электропередачи. Крушение произошло в 10-15 метрах от берега.

Пилот погиб. Он уже опознан, это руководитель одного из череповецких дорожных предприятий. Полет совершался в частном порядке, вертолет принадлежал погибшему мужчине. На борту он был один.

В результате аварии без света остались около двух тысяч человек. Специалисты в течение нескольких часов подключали потребителей к энергоснабжению.

В Северо-Западном следственном управлении на транспорте возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Как добавили в пресс-службе Череповецкого муниципального района, после подъема вертолета со дна реки Суды режим ЧС будет отменен. Спасатели планируют начать работы уже сегодня.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Авиакатастрофы
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