В Вологодской области возбудили дело по факту крушения вертолета

По факту падения частного вертолета в реку Суда в Вологодской области возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Как уточнили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте, дело возбудил Ярославский следственный отдел.

Напомним, накануне у деревни Сайволовская Череповецкого района вертолет, по предварительной версии, врезался в линию электропередачи и упал в реку. Произошло это в 10-15 метрах от берега. Управлял легкомоторным двухместным воздушным судном пилот 1976 года рождения. Он погиб: его тело нашли и опознали. По данным диспетчера аэропорта Череповца, заявки на полеты вертолетом в среду, 21 августа, не поступали.

В результате аварии без электричества остались близлежащие населенные пункты, где проживают около двух тысяч человек. В течение двух часов несколько бригад специалистов восстанавливали электроснабжение.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия, выясняются причины и обстоятельства катастрофы.