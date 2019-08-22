В Петербурге локализовали крупный пожар на складе свечей

Огнеборцам удалось локализовать пожар, бушующий на складе свечей и охвативший территорию площадью четыре тысячи квадратных метров. Ранг пожара понижен с пятого до третьего, сообщает Управление МЧС по Санкт-Петербургу.

Работа сотрудников МЧС осложняется порывами ветра со скоростью 4-5 метров в секунду. По информации агентства Интерфакс, горящее складское четырехэтажное помещение оцеплено, но местные жители находятся неподалеку и помогают прокладывать шланги с водой.

Огонь, охвативший крышу, и столб черного дыма можно заметить даже издалека. Очевидцы пожара слышат шум обрушающихся перекрытий.

Напомним, что возгорание складского помещения в Невском районе Санкт-Петербурга произошло сегодня в 14 часов 10 минут. Пожар стремительно распространялся по зданию, для его тушения были привлечены пожарные вертолет и поезд.