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22.08.2019 16:33
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге поставят рекорд по исполнению гимна России

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

1 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" состоится всероссийская акция "День гимна". Как сообщают организаторы мероприятия, гимн России исполнят небывалый по численности сводный оркестр (он будет состоять как из профессиональных, так и из любительских музыкантов) и огромный хор, который расположится на трибунах стадиона. Это станет самым массовым живым исполнением гимна России в истории.

Фото: SELF MADE MUSIC / youtube.com
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Руководить мероприятием будет художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. Подготовка проходит под началом Павла Овсянникова, музыкального редактора современного исполнения гимна России.

Как сообщили организаторы акции, стать участником сводного хора может любой россиянин в возрасте от шести лет. Для того же, чтобы войти в состав сводного оркестра, необходимо иметь музыкально образование. Регистрация уже началась на сайте всероссийской акции "День гимна".

В исполнении гимна также примут участие общественные деятели, актеры, телеведущие и другие известные лица.

Для того чтобы принять участие в акции, не обязательно находиться в Санкт-Петербурге. Присоединиться к исполнению гимна можно будет из любой точки мира с помощью мобильного приложения.

Справка "РГ"

В 2019 году исполняется 75 лет мелодии государственного гимна Российской Федерации. Слова за эти годы неоднократно менялись, а музыка композитора Александра Александрова остается неизменной.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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