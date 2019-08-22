В Петербурге завели дело о гибели человека при пожаре на теплоходе

По факту пожара на теплоходе "Петр Чайковский" на Октябрьской набережной Санкт-Петербурга, в котором погиб человек, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в Санкт-Петербургском следственном отделе на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, дело заведено по части 2 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Напомним, пожар на теплоходе вспыхнул сегодня, 22 августа, около половины шестого утра. В результате ЧП погиб человек: 25-летний член экипажа скончался по пути в больницу.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Уже известно, что очаг возгорания находился в каюте механика.