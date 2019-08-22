Новости

В Кольцово у пассажира изъяли сотни деталей для гаджетов 11:34
Звезда "Стражей Галактики" и "Ходячих мертвецов" снимется в "Форсаже 9" 11:26
Парламенты Беларуси и Польши рассчитывают подписать соглашение о сотрудничестве 11:24
Мамаев не оплатил налог на 434 тысячи рублей 11:21
Ульяновец устроил стрельбу в офисном здании 11:14
Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус 11:08
Под Челябинском девочка погибла, спасая брата 11:05
В Екатеринбурге неизвестные напали на актеров Коляда-театра 11:01
Отражение массированного ракетного удара системами С-300 сняли на видео 11:01
На Украине встречу Путина и Макрона назвали "похоронами санкций" 11:00
Опрос: Четверть россиян боятся увольнения 10:59
Сиквел "Сияния" Стивена Кинга получил "кровавый" рейтинг "R" 10:53
В Петербурге завели дело о гибели человека при пожаре на теплоходе 10:51
Более 15 самолетов не смогли приземлиться в Новосибирске 10:50
Бывшая жена Ромеро и создатель "Оно" экранизируют еще один роман Кинга 10:46
В Великобритании снимут сериал о Путине 10:45
Москвичи смогут обменять бумагу, стекло, пластик на билет в театр 10:44
Нурмагомедов заработает за бой с Порье больше, чем за поединок с Макгрегором 10:39
Hyundai Palisade появился в России 10:38
Названы самые интересные зоопарки России для посещения с детьми 10:21
Зеленский прокомментировал идею возвращения России в "большую восьмерку" 10:20
В Крыму оценили условие Зеленского для возвращения России в G8 10:15
В Вологодской области возбудили дело по факту крушения вертолета 10:15
"Нафтогаз" предложил украинцам закупить газ на зиму 09:52
Зеленского назвали незрелым политиком за требование вернуть Крым 09:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Какие фильмы покажут в честь 350-летия российского флага
Какие фильмы покажут в честь 350-летия российского флага
22.08.2019 10:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге завели дело о гибели человека при пожаре на теплоходе

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

По факту пожара на теплоходе "Петр Чайковский" на Октябрьской набережной Санкт-Петербурга, в котором погиб человек, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в Санкт-Петербургском следственном отделе на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, дело заведено по части 2 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Три человека погибли при пожаре под Красноярском

Напомним, пожар на теплоходе вспыхнул сегодня, 22 августа, около половины шестого утра. В результате ЧП погиб человек: 25-летний член экипажа скончался по пути в больницу.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Уже известно, что очаг возгорания находился в каюте механика.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

22 августа - День Государственного флага России
22 августа - День Государственного флага России
В реестр недвижимости внесли зоны затопления
Путин: Россия может обойтись без Совета Европы
Пушков счел неправомерными условия для возвращения РФ в G8
"Попросила торт": Как волонтеры нашли в лесу пропавшую девочку