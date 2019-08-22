Выросло число пострадавших на пожаре склада в Петербурге

Появляются новые подробности о пожаре на складе свечей, расположенном в Невском районе Петербурга неподалеку от Ладожского вокзала. Как информирует ТАСС со ссылкой на представителя МЧС по Санкт-Петербургу, пострадавших на пожаре уже двое.

У них диагностировано отравление продуктами горения, один из пострадавших также получил ожоги.

Напомним, что пожар в складском помещении в Петербурге начался сегодня около 14 часов, его не могут потушить уже более пяти часов. В здании обрушились перекрытия третьего этажа.

К ликвидации возгорания, помимо сотрудников МЧС, привлечены спасатели из Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на месте возгорания работают пожарный вертолет, поезд и передвижная химико-радиометрическая лаборатория, которая мониторит состояние воздуха в районе возгорания.

Пожар осложнил дорожную обстановку в окрестностях. По сведениям сервиса "Яндекс-Пробки", скорость движения автотранспорта на расположенном неподалеку от места происшествия Дальневосточном проспекте составляет пять километров в час.