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22.08.2019 12:51
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Фестиваль "Таврида-АРТ" закрыл регистрацию участников из-за ажиотажа

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Организаторам первого крымского фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" пришлось досрочно закрыть бесплатную регистрацию участников из-за большого ажиотажа.
Фото: Пресс-служба фестиваля "Таврида-АРТ" Фото: Пресс-служба фестиваля "Таврида-АРТ"
Фото: Пресс-служба фестиваля "Таврида-АРТ"

Как сообщили "РГ" в пресс-службе форума, заявки на посещение первого фестиваля подали на настоящий момент более 45 тысяч человек, в то время как в самых оптимистичных прогнозах предполагалось принять в бухте Капсель около 20 тысяч.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Леонид Агутин, рэпер Гуф и "Ария" выступят на фестивале "Таврида-арт"

Накануне в церемонии открытия фестиваля приняли участие первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, худрук театра Олега Табакова Владимир Машков, художник и скульптор Александр Рукавишников, художник граффити Миша Most и другие.

- Здесь и сейчас происходит маленькое чудо, потому что прямо сейчас рождается новый уникальный фестиваль, аналогов которому не было, - сказал Сергей Кириенко. - Жизнь многих участников поменяется после фестиваля, и этому ничего не сможет помешать. 4 месяца назад мы думали, если приедет 15-20 тысяч человек -  классно, а сегодня мы остановили регистрацию, потому что уже зарегистрировалось 45 тысяч. Главное на фестивале - это участники, они его хозяева. Фестиваль - это атмосфера, это творчество, это душа. Вы - первые, вы -  создатели этого фестиваля!

Фестиваль "Таврида-АРТ" под Судаком, основные события которого намечены на 23-25 августа, объединит все основные направления искусства. Сейчас в фестивальный палаточный городок заселяются 4500 участников - молодых художников, архитекторов, танцоров, актеров, ремесленников, музыкантов. Молодые творцы на протяжении недели будут жить и творить в арт-кварталах - тематических пространствах под открытым небом, посвященных различным направлениям культуры и искусств. Также запланированы 62 кастинга от ведущих творческих проектов страны.

- Фестиваль даст уникальный шанс для молодых творцов со всей страны оказаться на одной сцене с состоявшимися артистами, - сообщили организаторы. - Так, выпускники форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" исполнят совместные номера с Леонидом Агутиным, Найком Борзовым, артистами лейбл Black Star и многими другими.

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
Гарик Сукачев и Сергей Лазарев выступят на фестивале "Таврида"

Завтра на фестивале откроется масштабный парк с инсталляциями, спроектированными молодыми архитекторами, дизайнерами, урбанистами и уличными художниками. Всего в арт-парке семь основных объектов - "Невидимая река", Digital Bubble, "Башня", "Культурный слой", "Многогорка", "Человек, смотрящий в море", "Киты", и каждый объект раскрывает уникальный замысел автора. Почетные гости фестиваля - Сергей Кириенко, Владимир Машков, Олег Митяев - уже оставили пожелания и напутствия участникам "Тавриды" на одном из арт-объектов.

На ближайшие три дня запланированы 834 фестивальных события. 24 августа зрителей ждет авиашоу, 25 августа - шоу фейерверков. Завтра же в бухте Капсель впервые появится парусник с алыми парусами, который станет точкой притяжения внимания. Каждый вечер на главной сцене будут проходить концерты с участием звезд рок-, рэп- и поп-музыки, которые выйдут на одну сцену вместе с молодыми исполнителями и представят итоги творческих коллабораций. Для зрителей и участников фестиваля выступят группировка "Ленинград", Гарик Сукачев, АРИЯ, МОТ, GUF, ST, Леонид Агутин, Сергей Лазарев и многие другие.

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