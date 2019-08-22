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22.08.2019 10:20
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

ФК "Краснодар" назвал игру с "Олимпиакосом" катастрофой

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Футбольный клуб "Краснодар" довольно жестко отреагировал на итоговый результат первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, в котором кубанцы накануне поздно вечером были рагромлены в Греции "Олимпиакосом" со счетом 0:4. "Быки" сравнили это крупное поражение с катастрофой для команды.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

"Катастрофой оборачивается второй тайм для "горожан" в Пирее. В итоге крупно уступаем грекам. Ответный матч через неделю дома", - такая запись появилась сразу после окончания встречи в официальном Twitter команды.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
"Краснодар" разгромно проиграл "Олимпиакосу" в Лиге чемпионов

Как мы уже рассказывали, "быки" провели на редкость блеклый матч, пропустив на пирейском стадионе "Георгиос Караискакис" три мяча в последние 15 минут (дубль на счету Ранджеловича и гол Поденсе, а в первой половине отличился Герреро).

От эмоциональной оценки не удержался и даже обычно весьма сдержанный в общении с журналистами главный тренер Сергей Марков. На послематчевой пресс-конференции (ее запись помещена на сайте  клуба) наставник южан произнес такие слова:

"Результат не очерь комфортный - это преимущество греков нам будет сложно отыграть дома. После счета 2:0 можно было немножко остановиться и перейти к более оборонительным действиям, ведь окончательный итог определяется по сумме двух встреч. Но мы, наверное, сыграли немного авантюрно - постарались забить и пропустили две контратаки".

Что касается самого поединка, то, по словам Маркова, первый тайм был равным, хотя греки сумели использовать свой момент. А на ход игры сильно повлияла травма ключевого полузащитника Кабеллы. "Наша структура нарушилась - во втором тайме стало сложнее комбинировать и переходить к атакующим действиям", - отметил он.

Отвечая на вопрос о том, что не было ли ошибкой отсутствие в стартовом составе Сулейманова и Игнатьева, ярко действовавших во встрече минувшего раунда с "Порту", Марков сказал: "Наша команда сейчас находится в очень трудном графике - друг за другом идут матчи Лиги чемпионов и чемпионата страны. Мы пытаемся ротировать наш состав для удачного выступления на двух фронтах, но сегодня, к сожалению, нам этого не удалось, Не считаем, что состав был выбран неправильно, ведь через два дня нас ждет тяжелейшая игра в чемпионате против "Локомотива".

Говоря о состоянии коллектива, Марков отметил, что "сейчас надо сместить фокус на чемпионат и переложить все на игру с "Локомотивом". После таких поражений команде, чтобы исправить ситуацию, нужно быть вместе"…

Еще более бурные страсти кипели в студии "Матч ТВ", где прошло обсуждение причин фиаско кубанской команды в матче против "Олимпиакоса". Обозреватель канала Дмитрий Губерниев произнес, что сегодня краснодарцы "выглядела не "быками", а безмолвными телятами".

Экс-наставник южан Игорь Шалимов признался: "Странно на самом деле видеть это все. Потому что "Олимпиакос", на мой взгляд, не нагнетал. Говорили про болельщиков, которые должны гнать вперед. Но "Олимпиакос" играл достаточно вяло. Как и "Краснодар"…

А вот бывший футболист "Краснодара" и сборной России Владимир Быстров и вовсе сравнил "Краснодар" с "каретой, которая превратилась в тыкву. И не поехала никуда… Мы видели, что игра не пошла по сценарию "Краснодара". "Олимпиакос" ничего не придумывал, он играл в свою игру. Фланги, стеночки, забегания, строго от обороны. "Краснодар" пытался играть во что-то - в футбол, наверное. Но глупые ошибки, обводки у своих ворот... Нельзя в Лиге чемпионов делать такие ошибки!"

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Правда, главный тренер "Олимпиакоса" Педру Мартинш на пресс-конференции попросил не спешить отправлять его команду в групповой турнир Лиги чемпионов. "Борьба еще вовсе не завершена, - отметил наставник. - В ответном матче в Португалии против "Порту" мы все видели, как могут играть россияне. Мы должны серьезно отнестись к сопернику и перед встречей в Краснодаре".

…На самом деле противостояние "Краснодара" и "Олимпиакоса" еще отнюдь не завершено. В следующий вторник, 27 августа в столице Кубани состоится ответный поединок. На то, чтобы загладить вину перед своими болельщиками, у "быков" еще остается два полных тайма.

Любопытно, что уже под утро в официальном Twitter ФК "Краснодар" появилась куда более жизнеутверждающая запись: "Мы получили этот горький опыт, но мы обязательно найдем в себе силы сражаться дальше".

С чем на сто процентов необходимо согласиться…

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