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22.08.2019 12:57
Проект: В регионах

Сельский Дом культуры в Астраханской области получит 20 млн рублей

Текст: Ирина Поволоцкая (Астрахань)
В поселке Волжский Енотаевского района Астраханской области завершают строительство нового Дома культуры. Уже практически готовый объект показали врио губернатора Астраханской области Игорю Бабушкину во время его визита в район.
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области

По словам главы муниципального образования "Средневолжский сельсовет" Сауле Джумалиевой, в 2006 году старый Дом культуры в поселке признали аварийным и закрыли. В итоге местные жители остались без площадки для праздничных мероприятий и библиотеки.

И только спустя десять лет, в 2017 году поселок включили в национальный проект "Культура", после чего здесь началось строительство нового ДК. На возведение объекта выделено в общей сложности 24 миллиона рублей.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
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Уже к 1 октября строители обещают закончить работу, чтобы жители, наконец, получили современный комфортный ДК. На площади в 400 квадратных метров здесь разместится библиотека и концертный зал на 200 человек. Кстати здесь же на широком экране волжане смогут посмотреть новые кинофильмы.

А еще в новом ДК будет проводить репетиции известный на всю область волжский народный ансамбль "Журавушка".

Это уже второй новый ДК, возводимый в Астраханской области в этом году. Первый в селе Килинчи Приволжского района торжественно открыли весной. Строители возвели его всего за шесть месяцев. На Дом культуры было выделено 32,8 миллиона рублей, причем в финансировании участвовал и местный бюджет. За счет поселковой казны к новому ДК подвели свет и газ.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
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Кстати, вопрос развития инфраструктуры в муниципалитетах области Игорь Бабушкин определил как один из основных приоритетов в работе власти. По итогам рабочих поездок глава региона пришел к выводу, что в районах отсутствуют необходимые условия для нормальной жизни: есть проблемы с водой, 60 процентов школ двадцать лет - без капремонта, 3,5 тысячи детей до трех лет ждут места в детском саду, в плохом состоянии дороги и мосты.

- Люди имеют право жить там, где они хотят, задача власти - создать им условия для нормальной жизни. - Поручаю правительству Астраханской области разработать план повышения инвестиционной привлекательности региона, совместно с главами районов разработать комплексные планы инфраструктурного развития населенных пунктов региона, - заявил на заседании экспертного совета Игорь Бабушкин

Справка

В 2019 году В Астраханской области при поддержке федеральных средств в сельских районах планируется построить пять новых домов культуры, и еще шесть - в 2020 году.

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