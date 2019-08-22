В Крыму оценили условие Зеленского для возвращения России в G8

Спрашивать Украину о необходимости возвращения России в G8 ведущие державы не будут. Поэтому попытка навязать мировому сообществу свои правила игры выглядят со стороны президента Украины Владимира Зеленского несостоятельно, заявил депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара. Об этом сообщает RT.

- Россия и не выпадала из формата высокой дипломатии, - считает крымский парламентарий. - И с момента воссоединения Крыма с Россией наша страна стала играть только более заметную роль в международных делах. С другой стороны, не Зеленскому и не Украине решать вопрос о возвращении России в любого рода международные структуры.

В то же время, считает Ганжара, последние контакты президента России на международном уровне свидетельствуют о том, что "сегодня многие страны ищут все новые и новые "окна возможностей" для налаживания отношений с Россией".

Ранее Зеленский на своей странице поставил условия возвращения России в формат G8 - возвращение Крыма Украине, возвращение находящихся под следствием украинских моряков и урегулирование конфликта в Донбассе.