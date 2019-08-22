В Крыму оценили условие Зеленского для возвращения России в G8

Новости

Фото: дочь Федосеевой-Шукшиной опровергла сведения о сердечном приступе 11:41
Фото: В Екатеринбурге грузовик провалился под землю 11:40
В Бурятии представили к награде экипаж аварийно севшего Ан-24 11:40
Житель Астрахани разорвал в клочья свое уголовное дело 11:40
В Кольцово у пассажира изъяли сотни деталей для гаджетов 11:34
Звезда "Стражей Галактики" и "Ходячих мертвецов" снимется в "Форсаже 9" 11:26
Парламенты Беларуси и Польши рассчитывают подписать соглашение о сотрудничестве 11:24
Мамаев не оплатил налог на 434 тысячи рублей 11:21
Ульяновец устроил стрельбу в офисном здании 11:14
Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус 11:08
Под Челябинском девочка погибла, спасая брата 11:05
В Екатеринбурге неизвестные напали на актеров Коляда-театра 11:01
Отражение массированного ракетного удара системами С-300 сняли на видео 11:01
На Украине встречу Путина и Макрона назвали "похоронами санкций" 11:00
Опрос: Четверть россиян боятся увольнения 10:59
Сиквел "Сияния" Стивена Кинга получил "кровавый" рейтинг "R" 10:53
В Петербурге завели дело о гибели человека при пожаре на теплоходе 10:51
Более 15 самолетов не смогли приземлиться в Новосибирске 10:50
Бывшая жена Ромеро и создатель "Оно" экранизируют еще один роман Кинга 10:46
В Великобритании снимут сериал о Путине 10:45
Москвичи смогут обменять бумагу, стекло, пластик на билет в театр 10:44
Нурмагомедов заработает за бой с Порье больше, чем за поединок с Макгрегором 10:39
Hyundai Palisade появился в России 10:38
Названы самые интересные зоопарки России для посещения с детьми 10:21
Зеленский прокомментировал идею возвращения России в "большую восьмерку" 10:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Какие фильмы покажут в честь 350-летия российского флага
Какие фильмы покажут в честь 350-летия российского флага
22.08.2019 10:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму оценили условие Зеленского для возвращения России в G8

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Спрашивать Украину о необходимости возвращения России в G8 ведущие державы не будут. Поэтому попытка навязать мировому сообществу свои правила игры выглядят со стороны президента Украины Владимира Зеленского несостоятельно, заявил депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара. Об этом сообщает RT.

Фото: iStock
Зеленского назвали незрелым политиком за требование вернуть Крым

- Россия и не выпадала из формата высокой дипломатии, - считает крымский парламентарий. - И с момента воссоединения Крыма с Россией наша страна стала играть только более заметную роль в международных делах. С другой стороны, не Зеленскому и не Украине решать вопрос о возвращении России в любого рода международные структуры.

В то же время, считает Ганжара, последние контакты президента России на международном уровне свидетельствуют о том, что "сегодня многие страны ищут все новые и новые "окна возможностей" для налаживания отношений с Россией".

Ранее Зеленский на своей странице поставил условия возвращения России в формат G8 - возвращение Крыма Украине, возвращение находящихся под следствием украинских моряков и урегулирование конфликта в Донбассе.

Власть Работа власти Внешняя политика Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Присоединение Крыма к России Отношения России и Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

22 августа - День Государственного флага России
22 августа - День Государственного флага России
В реестр недвижимости внесли зоны затопления
Путин: Россия может обойтись без Совета Европы
Пушков счел неправомерными условия для возвращения РФ в G8
"Попросила торт": Как волонтеры нашли в лесу пропавшую девочку