Захарова прокомментировала слова Зеленского о возвращении РФ в G8

По поводу этой инициативы, обеспокоившей Киев, Зеленский поспешил заметить, что предварительным условием должно стать "возвращение Крыма", а также прекращение конфликта на Донбассе. Только при помощи таких "сигналов", полагает украинский президент, для Москвы откроются двери в "высокую дипломатию", в повестке которой РФ сможет "вновь занять свое место".

Захарова отметила, что сформулированные Зеленским (или, очевидно, его советниками) тезисы противоречивы, нелогичны и вообще не имеют смысла. Дипломат заочно напомнила украинскому главе о терминах. Например, о том, что дипломатия - это тот инструмент, посредством которого любое государство проводит свою внешнюю политику. А значит, "вновь занять место в повестке дипломатии" попросту невозможно. Если уж говорить о повестке, то без обсуждения России не обходится ни один международный форум. Кроме того, Россия сама участвует в их работе, начиная с самого главного - Совета Безопасности ООН, где наша страна, как известно, входит в "пятерку" постоянных членов. Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ напомнила Зеленскому, что резолюции Совбеза обязательны для исполнения всеми государствами, и именно Киев должен выполнить свою часть Минских соглашений, призванных урегулировать кризис на Донбассе. "Сигналов", напомнила Захарова, ждут как раз от украинской стороны, причем не в виртуальной реальности, а на деле.

Ранее репортер CNN сообщила со ссылкой на источники в Белом доме, что Дональд Трамп позитивно воспринял идею французского коллеги Эмманюэля Макрона пригласить Россию на следующее заседание G7, которое в следующем году состоится на территории США.