Захарова прокомментировала слова Зеленского о возвращении РФ в G8

Новости

"Нафтогаз" предложил украинцам закупить газ на зиму 09:52
Зеленского назвали незрелым политиком за требование вернуть Крым 09:44
В реестр недвижимости внесли зоны затопления 09:43
У берегов США замечена немецкая подлодка 09:39
"Рубин" продал картонную фигуру Сутормина дороже, чем самого футболиста 09:29
В Иране показали аналог ЗРК С-300 08:55
"Попросила торт": Как волонтеры нашли в лесу пропавшую девочку 08:44
Рублев вышел в четвертьфинал в Уинстон-Сейлеме 08:43
В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек 08:26
В Бурятии лжебольная раком выманила у мужчины четверть миллиона 08:22
Видео: Из-за сильного ливня в Приморье машины "поплыли" по дорогам 08:20
Ученые выяснили, что будет, если внезапно бросить курить 07:56
Из-за оползней в Китае девять человек погибли и 35 пропали без вести 07:24
В аэропорту Сан-Франциско запретили воду в пластиковых бутылках 07:05
Пушков счел неправомерными условия для возвращения РФ в G8 07:00
Умер академик РАН Сергей Федотов 06:51
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,2 06:31
Власти Непала запретили одноразовый пластик в районе Эвереста 06:25
Сахалинское правительство будет субсидировать авиабилеты 06:20
Восьмилетний ребенок угнал машину родителей в Германии 06:00
В США губернатор штата Вашингтон вышел из предвыборной гонки 05:41
Случай заражения человека "птичьим гриппом" H5N6 зафиксирован в Пекине 05:35
Премьер-министр Дании ответила на отказ Трампа от поездки в страну 05:02
Израиль второй раз за ночь атаковал объекты ХАМАС в Газе 04:58
Во Владивостоке штормовой ветер снес крест на сопке Крестовой 04:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Какие фильмы покажут в честь 350-летия российского флага
Какие фильмы покажут в честь 350-летия российского флага
22.08.2019 08:49
Рубрика: Власть

Захарова прокомментировала слова Зеленского о возвращении РФ в G8

Текст: Марина Алешина
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, который у себя в Facebook по горячим следам прокомментировал идею лидера Франции Эмманюэля Макрона, предложившего вернуть Россию в международный клуб "большая восьмерка" (с 2014 года он его лидеры собираются в усеченном составе "семерки").
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Нина Зотина/РИА Новости Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Нина Зотина/РИА Новости

По поводу этой инициативы, обеспокоившей Киев, Зеленский поспешил заметить, что предварительным условием должно стать "возвращение Крыма", а также прекращение конфликта на Донбассе. Только при помощи таких "сигналов", полагает украинский президент, для Москвы откроются двери в "высокую дипломатию", в повестке которой РФ сможет "вновь занять свое место".

Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости
Пушков счел неправомерными условия для возвращения РФ в G8

Захарова отметила, что сформулированные Зеленским (или, очевидно, его советниками) тезисы противоречивы, нелогичны и вообще не имеют смысла. Дипломат заочно напомнила украинскому главе о терминах. Например, о том, что дипломатия - это тот инструмент, посредством которого любое государство проводит свою внешнюю политику. А значит, "вновь занять место в повестке дипломатии" попросту невозможно. Если уж говорить о повестке, то без обсуждения России не обходится ни один международный форум. Кроме того, Россия сама участвует в их работе, начиная с самого главного - Совета Безопасности ООН, где наша страна, как известно, входит в "пятерку" постоянных членов. Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ напомнила Зеленскому, что резолюции Совбеза обязательны для исполнения всеми государствами, и именно Киев должен выполнить свою часть Минских соглашений, призванных урегулировать кризис на Донбассе. "Сигналов", напомнила Захарова, ждут как раз от украинской стороны, причем не в виртуальной реальности, а на деле.

В Кремле пока не готовятся к встрече Путина и Зеленского

Ранее репортер CNN сообщила со ссылкой на источники в Белом доме, что Дональд Трамп позитивно воспринял идею французского коллеги Эмманюэля Макрона пригласить Россию на следующее заседание G7, которое в следующем году состоится на территории США.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Отношения России и Украины Присоединение Крыма к России Саммиты G7
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова прокомментировала слова Зеленского о возвращении РФ в G8
МВД выпустило видеоролик ко Дню Государственного флага России
Пушков счел неправомерными условия для возвращения РФ в G8
Пентагон предложил включить в договор СНВ-3 "все новое оружие" России
"Попросила торт": Как волонтеры нашли в лесу пропавшую девочку