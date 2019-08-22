Зеленского назвали незрелым политиком за требование вернуть Крым

В Крыму ответили на обозначенное президентом Украины Владимиром Зеленским условие, которое он поставил мировым лидерам для возвращения России в G8. По мнению председателя комитета по межнациональным отношения Государственного совета Республики Крым Юрия Гемпеля, слова Зеленского свидетельствуют о его незрелости как политика.

- Заявления Зеленского о возвращении Крыма, "семерке" и всем прочем - откровенно бредовые, - заявил "РГ" Юрий Гемпель. - Крым навсегда вернулся в состав Российской Федерации, соблюдая все международные нормы и на тот момент действовавшую Конституцию Автономной Республики Крым. И господину Зеленскому об этом не надо забывать.

По мнению Гемпеля, последние заявления лидеров ведущих мировых держав свидетельствуют о том, что Россия рано или поздно вернется в G7 и на другие международные площадки и институты. А упорное нежелание украинских политиков считаться с новыми политическими трендами в очередной раз заведет соседнее государство в экономический и политический тупик.

- В современном мире ведущие державы не могут работать без партнера России, - считает Гемпель. - А заявление Зеленского говорит о том, что, во-первых, он незрелый политик, а во-вторых, остается такой же марионеткой в руках США, как и предыдущий президент. Он не понимает, что надо выстраивать конструктивный диалог с Российской Федерацией, тем более что сегодня Украина во многом зависит от России. Даже давняя проблема с поставками газа говорит об этом. Уважаемый господин Зеленский! Ну посмотрите, насколько вы зависимы в экономическом плане от России! Посмотрите, насколько ментально Украина близка к России!

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передача Крыма незалежной, а также возвращение совершивших провокацию в Керченском проливе военных моряков является условием для возвращения России в G8. Только тогда, по словам Зеленского, Россия будет готова "вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии".