Новости

"Нафтогаз" предложил украинцам закупить газ на зиму 09:52
Зеленского назвали незрелым политиком за требование вернуть Крым 09:44
В реестр недвижимости внесли зоны затопления 09:43
У берегов США замечена немецкая подлодка 09:39
"Рубин" продал картонную фигуру Сутормина дороже, чем самого футболиста 09:29
В Иране показали аналог ЗРК С-300 08:55
"Попросила торт": Как волонтеры нашли в лесу пропавшую девочку 08:44
Рублев вышел в четвертьфинал в Уинстон-Сейлеме 08:43
В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек 08:26
В Бурятии лжебольная раком выманила у мужчины четверть миллиона 08:22
Видео: Из-за сильного ливня в Приморье машины "поплыли" по дорогам 08:20
Ученые выяснили, что будет, если внезапно бросить курить 07:56
Из-за оползней в Китае девять человек погибли и 35 пропали без вести 07:24
В аэропорту Сан-Франциско запретили воду в пластиковых бутылках 07:05
Пушков счел неправомерными условия для возвращения РФ в G8 07:00
Умер академик РАН Сергей Федотов 06:51
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,2 06:31
Власти Непала запретили одноразовый пластик в районе Эвереста 06:25
Сахалинское правительство будет субсидировать авиабилеты 06:20
Восьмилетний ребенок угнал машину родителей в Германии 06:00
В США губернатор штата Вашингтон вышел из предвыборной гонки 05:41
Случай заражения человека "птичьим гриппом" H5N6 зафиксирован в Пекине 05:35
Премьер-министр Дании ответила на отказ Трампа от поездки в страну 05:02
Израиль второй раз за ночь атаковал объекты ХАМАС в Газе 04:58
Во Владивостоке штормовой ветер снес крест на сопке Крестовой 04:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Какие фильмы покажут в честь 350-летия российского флага
Какие фильмы покажут в честь 350-летия российского флага
22.08.2019 09:44
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Зеленского назвали незрелым политиком за требование вернуть Крым

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Крыму ответили на обозначенное президентом Украины Владимиром Зеленским условие, которое он поставил мировым лидерам для возвращения России в G8. По мнению председателя комитета по межнациональным отношения Государственного совета Республики Крым Юрия Гемпеля, слова Зеленского свидетельствуют о его незрелости как политика.

- Заявления Зеленского о возвращении Крыма, "семерке" и всем прочем - откровенно бредовые, - заявил "РГ" Юрий Гемпель. - Крым навсегда вернулся в состав Российской Федерации, соблюдая все международные нормы и на тот момент действовавшую Конституцию Автономной Республики Крым. И господину Зеленскому об этом не надо забывать.

Фото: Пресс-служба Государственного совета Республики Крым
Немцы увидели пропасть между статьями западных СМИ о Крыме и реальностью

По мнению Гемпеля, последние заявления лидеров ведущих мировых держав свидетельствуют о том, что Россия рано или поздно вернется в G7 и на другие международные площадки и институты. А упорное нежелание украинских политиков считаться с новыми политическими трендами в очередной раз заведет соседнее государство в экономический и политический тупик.

- В современном мире ведущие державы не могут работать без партнера России, - считает Гемпель. - А заявление Зеленского говорит о том, что, во-первых, он незрелый политик, а во-вторых, остается такой же марионеткой в руках США, как и предыдущий президент. Он не понимает, что надо выстраивать конструктивный диалог с Российской Федерацией, тем более что сегодня Украина во многом зависит от России. Даже давняя проблема с поставками газа говорит об этом. Уважаемый господин Зеленский! Ну посмотрите, насколько вы зависимы в экономическом плане от России! Посмотрите, насколько ментально Украина близка к России!

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передача Крыма незалежной, а также возвращение совершивших провокацию в Керченском проливе военных моряков является условием для возвращения России в G8. Только тогда, по словам Зеленского, Россия будет готова "вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии".

Власть Работа власти Внешняя политика Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Присоединение Крыма к России Отношения России и Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова прокомментировала слова Зеленского о возвращении РФ в G8
МВД выпустило видеоролик ко Дню Государственного флага России
Пушков счел неправомерными условия для возвращения РФ в G8
Пентагон предложил включить в договор СНВ-3 "все новое оружие" России
"Попросила торт": Как волонтеры нашли в лесу пропавшую девочку