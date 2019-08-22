Суд избрал меру пресечения троим полицейским по делу об изнасиловании

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения троим полицейским, которых подозревают в изнасиловании девушки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Свердловский областной суд.

По информации агентства, один из подозреваемых отправлен под домашний арест до 19 октября. Еще одного арестовали на аналогичный срок. Третьему обвиняемому продлили задержание на 48 часов. Следствию необходимо обосновать ходатайство о его мере пресечения.

Напомним, троих полицейских подозревают в изнасиловании девушки 1997 года рождения. По версии следствия, ночью 18 августа, находясь в служебной машине ППС у здания на улице Чайковского, они совершили действия сексуального характера в отношении потерпевшей.

Они были задержаны сотрудниками управления собственной безопасности главка, которые ранее выехали в Свердловскую область для проверки информации о правонарушении, появившейся в СМИ. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статьям 131 и 132 УК РФ. Кроме того, комиссия МВД даст оценку работе с личным составом со стороны руководства региональной и городской полиции. Как подчеркнула официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, виновные будут привлечены к ответственности и уволены из рядов правоохранительных органов.