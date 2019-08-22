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22.08.2019 19:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд избрал меру пресечения троим полицейским по делу об изнасиловании

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения троим полицейским, которых подозревают в изнасиловании девушки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Свердловский областной суд.

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По информации агентства, один из подозреваемых отправлен под домашний арест до 19 октября. Еще одного арестовали на аналогичный срок. Третьему обвиняемому продлили задержание на 48 часов. Следствию необходимо обосновать ходатайство о его мере пресечения.

Напомним, троих полицейских подозревают в изнасиловании девушки 1997 года рождения. По версии следствия, ночью 18 августа, находясь в служебной машине ППС у здания на улице Чайковского, они совершили действия сексуального характера в отношении потерпевшей.

Они были задержаны сотрудниками управления собственной безопасности главка, которые ранее выехали в Свердловскую область для проверки информации о правонарушении, появившейся в СМИ. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статьям 131 и 132 УК РФ. Кроме того, комиссия МВД даст оценку работе с личным составом со стороны руководства региональной и городской полиции. Как подчеркнула официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, виновные будут привлечены к ответственности и уволены из рядов правоохранительных органов. 

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Преступления правоохранителей
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