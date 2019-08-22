В самых грязных городах России снизился объем атмосферных выбросов

В четырех городах-участниках федерального проекта "Чистый воздух" с 2017 года значительно снизилось количество атмосферных выбросов от стационарных источников, сообщает ТАСС со ссылкой на Росприроднадзор.

В список лидеров попали Челябинск (с 143,7 тысяч тонн до 135,87), Магнитогорск (с 210,2 тысяч тонн до 203,2), Липецк (с 286 тысяч тонн 284,58 тысяч тонн).

Большой прогресс в модернизации производств и улучшении качества воздуха показали Нижний Тагил и Челябинск.

Федеральный проект "Чистый воздух" реализуется для борьбы с загрязнениями воздуха в России с 2019 по 2024 год в рамках национального проекта "Экология". Он направлен на улучшение экологической ситуации в 12 муниципалитетах, "легкие" которых уже не справляются с количеством выбросов в атмосферу.

Кстати, как ранее писала "РГ", аналитики в сфере недвижимости составили рейтинг самых чистых и самых грязных городов России. Так, в черном списке оказался уральский город Первоуральск, где экологическую обстановку опрошенные оценили на 3,9 балла. А вот среди мегаполисов худший результат показал Челябинск - столица Южного Урала оказалась на 186 месте с 4,3 балла. Екатеринбург разместился на 117 строчке рейтинга с показателем 6,4 балла.