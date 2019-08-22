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22.08.2019 06:38
Рубрика: Общество

Робот "Федор" успешно отправился к МКС

Текст: Ксения Колесникова
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" во время установки на стартовый комплекс космодрома Байконур. Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" во время установки на стартовый комплекс космодрома Байконур. Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" во время установки на стартовый комплекс космодрома Байконур. Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с необычным пассажиром - российским антропоморфным роботом "Федором" - успешно стартовала к Международной космической станции.

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
Разработчик рассказал, зачем роботу Федору ноги на МКС

Пуск состоялся по плану - в 6:38 по московскому времени с космодрома Байконур.

Через пару дней космический корабль "Союз МС" пристыкуется к МКС, и робот сможет начать работу.

Робот будет работать на станции в копирующем режиме. Космонавт Александр Скворцов наденет костюм, подключится к "Федору" и будет выполнять определенные манипуляции с разными предметами. Цель - проверить, как робот сможет взаимодействовать с человеком на МКС.

Седьмого сентября он должен вернуться на Землю.

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