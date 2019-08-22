Самолет главы МИД Германии снова сломался перед вылетом в Москву

Правительственный самолет Airbus A340, на котором глава МИД Германии Хайко Маас собирался отправиться в среду в Москву, оказался неисправен. У лайнера были выявлены проблемы с гидравликой.

Однако немецкий дипломат отправился на встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым по расписанию - на самолете ВВС ФРГ, который используется для транспортировки военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на издание Spiegel Online.

Инциденты, связанные с техническими неполадками, для германского правительственного авиапарка не редкость. За последние полгода Хайко Маас был вынужден пять раз менять самолеты.