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22.08.2019 07:56
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые выяснили, что будет, если внезапно бросить курить

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

60-летнее исследование специалистов из Университета Вандербильта (США) показало, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний можно снизить почти на 40% даже в том случае, если человек курил в течение двадцати лет. Материал об этом опубликован в журнале JAMA.

Сообщается, что работа ученых в общей сложности продолжалась с 1954 года по 2014-й и затронула около 9000 тысяч человек.

Фото: iStock
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В результате многолетних наблюдений специалисты пришли к выводу, что риск появления болезней сердца можно снизить на 39% в течение пяти лет после отказа от сигарет.

Однако даже внезапно отказавшемуся от табачных изделий курильщику "со стажем" нужно не курить в течение пары десятков лет (до 25 лет), чтобы уменьшить риски заболеваний до того уровня, который наблюдается у людей, никогда не зависевших от вредной привычки.

Кстати, ранее ученые из Университета в Канберре выяснили, что завязав с курением до 45 лет, можно снизить риск развития сердечных недугов, обусловленных вредной привычкой, почти на 90%.

Общество Здоровье
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