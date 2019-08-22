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22.08.2019 12:46
Рубрика: Спорт

Усик проведет первый бой в тяжелом весе против россиянина Федосова

Текст: Максим Домчев

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик в первом бое после перехода в тяжелый вес встретится с россиянином Андреем Федосовым. Бой состоится 12 октября.

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Александр Усик, ставший одним из главных открытий в профессиональном боксе за последние несколько лет, должен был дебютировать в новой для себя весовой категории еще 25 мая. Однако украинец получил травму, и бой пришлось отменить. И вот теперь команда Усика сумела подобрать ему нового оппонента.

Им стал российский боксер Андрей Федосов, сообщает портал Boxingscene. Сторонам удалось договориться об условиях поединка и 12 октября долгожданный дебют 32-летнего Усика в тяжелом дивизионе все же состоится.

Фото: REUTERS
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Усик стал знаменитым после победы во Всемирной боксерской серии, когда в решающем поединке он более чем убедительно выиграл у россиянина Мурата Гассиева. В последнем на данный момент поединке он нокаутировал британца Тони Беллью. О своем желании перейти в самую престижную весовую категорию Усик, на счету которого ни одного поражения, 16 побед и 12 из них нокаутом, объявил в марте.

Федосов свой последний бой провел в октябре прошлого года, года победил Джоуи Давейко единогласным решением судей. После этого у боксера была травма руки и вот теперь он снова готов к продолжению карьеры. Федосов, которому 33 года, провел 34 боя, в 31 одержал победу (25 нокаутом) и потерпел три поражения.

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