В ЕС выступили против присоединения России к G7

В Европейском союзе считают идею возвращения к формату "большой восьмерки" преждевременной, хотя и не исключают этого в будущем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ряд источников среди европейских дипломатов.

"Идея приглашения России на саммиты "семерки" без предварительных условий была бы контрпродуктивной, это - признак слабости", - цитирует агентство одного из них. По его словам, превращение G7 в G8 связано в первую очередь с выполнением Минских соглашений. Правда, при этом он проигнорировал тот факт, что Россия является не участником этих соглашений, а гарантом, наравне в Германией и Францией. Этим же принципом ЕС руководствовался, когда вводил санкции против РФ.

Другой источник высказал мнение, что "возвращение России в G7 - это осознанная необходимость". "В последние годы мы наблюдаем ряд глобальных тенденций, которые свидетельствуют о снижении влияния G7 на мировой арене и все большем значении, которое приобретает формат G20, изначально планировавшийся как площадка для чисто экономического сотрудничества", - отметил он. По его словам, "G7 необходимо искать возможность усилить свои позиции, параллельно ища пути нормализации отношений с Россией, поэтому последовательное возвращение формата "восьмерки" выглядит разумным предложением".

Ранее идею приглашения России на саммит G7 в 2020 году высказали президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон. Эта тема не входит в официальную повестку дня саммита лидеров G7, однако не исключено, что она может быть поднята во время обсуждения отношений с РФ.

Напомним, в G7 входят США, Канада, Япония, Германия, Франция, Великобритания и Италия. В саммитах также обычно принимает участие председатель Европейского совета или глава Европейской комиссии.