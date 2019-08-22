В кинотеатре "Иллюзион" пройдут бесплатные киномарафоны

Любителям кино в конце августа выпадет огромное количество несказанных радостей. На 24 число намечена акция "Ночь кино", в рамках которой по всей Москве будут проходить разнообразные, на любой вкус мероприятия. А 27 августа - вообще официальный праздник, День российского кино, так что тоже куча интересных вещей ожидается.

В частности, в славном кинотеатре "Иллюзион", отреставрированном и модернизированном, Госфильмофонд подготовил две насыщеннейших программы.

Утром 24 августа - все для мальчишек, девчонок, а также их родителей: новые серии "Ералаша", Борис Грачевский собственной персоной, плюс архивная анимация первых лет "Союзмультфильма".

Днем - специальный показ главного российского фильма года "Бык" Бориса Акопова. После сеанса можно будет задать вопросы членам съемочной группы.

Ночью - сериал "Мертвое озеро", мистический детектив, мистический скандинуар по-русски со вкусом вашей любимой жвачки, которая скоро снова войдет в моду (если вы понимаете). Цыганов, тихий городок на севере, шаманы, мертвые девушки, все как надо.

И это далеко не все - с полным расписанием можете ознакомиться по ссылке, там еще много интересного: дореволюционное кино в сопровождении оркестра, "Тихий дон" и так далее.

Программа 27 августа почти целиком посвящена прелюбопытным раритетам. Таким, как первый супергеройский фильм, снятый в России - "Рокамболь" по романам Понсона дю Террайя 1917 года.

Ну и все в таком духе: ретроспективы Дзиги Вертова и Сергея Эйзенштейна ("Броненосец "Потемкин" - в сопровождении хора), "Стеклянный глаз" Лили Брик и Виталия Жемчужного, целый блок ранней советской фантастики двадцатых-тридцатых.

Опять же, полное расписание сеансов - по ссылке.

И да, кстати: все это великолепие - абсолютно бесплатно.