В Кремле назвали допустимыми иски за ущерб от митингов

Практика предъявления гражданами или компаниями исков за ущерб от несанкционированных митингов законна, считают в Кремле.

"Все физические и юридические лица имеют право отстаивать свои права в допустимой законом форме", - напомнил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это допустимо и в рамках закона, имеет право на существование", - заключил представитель Кремля.

Напомним, "Мосгортранс" и "Автомобильные дороги" подали иски о возмещении ущерба к организаторам несогласованной акции 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов.