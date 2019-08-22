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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Метрополитен подал иск к участникам незаконных митингов

Текст: Иван Петров

В Коптевский районный суд г. Москвы 21 августа поступил иск от государственного унитарного предприятия "Московский метрополитен". Ответчиками указаны семеро оппозиционеров - Алексей Навальный и координатор его московского штаба Олег Степанов, а также пять человек, которые пытались выдвинуть свои кандидатуры на предстоящие выборы в Мосгордуму, но из-за выявленных при сборе ими подписей нарушений им было отказано. Это председатель совета депутатов Красносельского муниципального округа столицы Илья Яшин, Юлия Галямина, Владимир Милов, Александр Соловьев и Иван Жданов. Сумма и суть требований в карточке дела не указаны. Известно лишь, что заявление поступило к судье Вере Петровой.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Стоит отметить, что это уже не первый иск от госструктур к оппозиционерам после прошедших в столице нескольких незаконных акций. Ранее к этим же ответчикам подали иски ГУП "Мосгортранс" и ГБУ "Автомобильные дороги". Столичные госпредприятия потребовали 12,5 млн рублей в счет возмещения имущественного вреда, нанесенного транспортному предприятию и городскому хозяйству в результате несанкционированных митингов.

Напомним, Илья Яшин и несколько других кандидатов не были зарегистрированы для участия в предстоящих в сентябре выборах в Мосгордуму. После этого он и другие несостоявшиеся кандидаты в столичные депутаты стали призывать людей и сами выходить на несанкционированные публичные акции по субботам в центре Москвы.

В итоге проведенные незаконные мероприятия обернулись уголовными делами о попытках помешать работе избиркомов, массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

Илья Яшин в настоящее время отбывает административный арест.

Происшествия Правосудие Следствие Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Митинги и шествия
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