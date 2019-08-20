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20.08.2019 15:04
Рубрика: Происшествия

Илья Яшин арестован еще на 10 суток

Текст: Иван Петров
Троицкий суд города Москвы постановил отправить под административный арест председателя совета депутатов Красносельского муниципального округа столицы Илью Яшина. Суд признал его виновным в административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ "нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга". Срок назначенного ареста - 10 суток.
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Стоит отметить, что это уже не первый административный арест, назначенный судом Илье Яшину. 8 июля Хамовнический райсуд Москвы назначил Яшину также 10 суток административного ареста. Он был признан виновным в участии в несанкционированном митинге 14 июля. А 29 июля Щербинский суд Москвы признал Яшина виновным в административном правонарушении и назначил ему наказание в виде 10 суток ареста за призывы выходить на несанкционированную акцию. Еще 10 суток Яшин получил от Троицкого суда.

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Напомним, Илья Яшин не был зарегистрирован кандидатом на предстоящие в сентябре выборы в Мосгордуму. После чего он и другие несостоявшиеся кандидаты стали призывать людей и сами выходить на несанкционированные публичные акции.

В итоге проведенные ими незаконные мероприятия обернулись уголовными делами о попытках помешать работе избиркомов, массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Правосудие Охрана порядка Москва Московская городская дума Митинги и шествия
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