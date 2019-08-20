Илья Яшин арестован еще на 10 суток

Стоит отметить, что это уже не первый административный арест, назначенный судом Илье Яшину. 8 июля Хамовнический райсуд Москвы назначил Яшину также 10 суток административного ареста. Он был признан виновным в участии в несанкционированном митинге 14 июля. А 29 июля Щербинский суд Москвы признал Яшина виновным в административном правонарушении и назначил ему наказание в виде 10 суток ареста за призывы выходить на несанкционированную акцию. Еще 10 суток Яшин получил от Троицкого суда.
Напомним, Илья Яшин не был зарегистрирован кандидатом на предстоящие в сентябре выборы в Мосгордуму. После чего он и другие несостоявшиеся кандидаты стали призывать людей и сами выходить на несанкционированные публичные акции.
В итоге проведенные ими незаконные мероприятия обернулись уголовными делами о попытках помешать работе избиркомов, массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.